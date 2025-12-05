Video dei controlli in tutta Italia nei shisha bar, ad alcuni manca il patentino speciale: denunce e sequestri
Controlli nei shisha bar italiani: 14 denunce, sequestri di tabacco e melassa, irregolarità accertate.
Eseguiti controlli a tappeto dai carabinieri dei Nas-Nuclei antisofisticazioni e sanità e dal personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le ispezioni sono state compiute in tutta Italia in 73 shisha bar, locali in cui viene effettuata la vendita e il consumo di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua. Il blitz ha fatto scattare denunce per 14 persone e il sequestro di 22 chili di tabacco, 17 chili di melassa per narghilè, 44 narghilè e varie confezioni di bocchini. L’operazione ha accertato varie violazioni, soprattutto per il mancato possesso da parte dei titolari del cosiddetto “patentino speciale”, ossia dell’autorizzazione alla vendita e al consumo. Le melasse per narghilè e i tabacchi per pipa ad acqua detenuti e venduti, devono essere muniti di contrassegno di legittimazione e iscritti nella tabella di commercializzazione dell’Adm.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.