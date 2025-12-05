Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti controlli a tappeto dai carabinieri dei Nas-Nuclei antisofisticazioni e sanità e dal personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le ispezioni sono state compiute in tutta Italia in 73 shisha bar, locali in cui viene effettuata la vendita e il consumo di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua. Il blitz ha fatto scattare denunce per 14 persone e il sequestro di 22 chili di tabacco, 17 chili di melassa per narghilè, 44 narghilè e varie confezioni di bocchini. L’operazione ha accertato varie violazioni, soprattutto per il mancato possesso da parte dei titolari del cosiddetto “patentino speciale”, ossia dell’autorizzazione alla vendita e al consumo. Le melasse per narghilè e i tabacchi per pipa ad acqua detenuti e venduti, devono essere muniti di contrassegno di legittimazione e iscritti nella tabella di commercializzazione dell’Adm.