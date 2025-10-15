Video dei falsi poliziotti che fingono un arresto e rapinano gioielleria e laboratorio orafo per 145mila euro
Otto arresti a Milano per rapine in gioiellerie: finti agenti usavano divise per ingannare le vittime.
La polizia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano, ha dato esecuzione ad un’ordinanza con 8 misure cautelari nei confronti di 7 cittadini italiani e un cittadino serbo per rapina aggravata, sequestro di persona aggravato, porto in luogo pubblico di armi, possesso di segni distintivi in uso ai corpi di polizia. Le indagini conseguenti a due gravi episodi di rapina a mano armata commessi ai danni di un laboratorio orafo e di una gioielleria. Nella prima rapina tre uomini con indosso capi di abbigliamento e segni distintivi della polizia hanno simulato davanti al titolare del laboratorio l’arresto di un quarto complice. Approfittando della fiducia insita nell’uso della divisa hanno sottratto gioielli grezzi e oro lavorato per un valore commerciale complessivo di circa 100mila euro. Stesso modus operandi per un’altra rapina, al termine della quale hanno poi intimato al titolare di aprire la cassaforte dalla quale ha prelevato denaro contante e gioielli per un valore complessivo di circa 45mila euro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.