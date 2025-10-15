Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano, ha dato esecuzione ad un’ordinanza con 8 misure cautelari nei confronti di 7 cittadini italiani e un cittadino serbo per rapina aggravata, sequestro di persona aggravato, porto in luogo pubblico di armi, possesso di segni distintivi in uso ai corpi di polizia. Le indagini conseguenti a due gravi episodi di rapina a mano armata commessi ai danni di un laboratorio orafo e di una gioielleria. Nella prima rapina tre uomini con indosso capi di abbigliamento e segni distintivi della polizia hanno simulato davanti al titolare del laboratorio l’arresto di un quarto complice. Approfittando della fiducia insita nell’uso della divisa hanno sottratto gioielli grezzi e oro lavorato per un valore commerciale complessivo di circa 100mila euro. Stesso modus operandi per un’altra rapina, al termine della quale hanno poi intimato al titolare di aprire la cassaforte dalla quale ha prelevato denaro contante e gioielli per un valore complessivo di circa 45mila euro.

Polizia