Questa notte i carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria e della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato di 78 anni, residente a Montebello Jonico. L’attività investigativa, svolta secondo metodologie tradizionali, ha avuto origine dalla denuncia di un imprenditore, titolare di impresa attiva nel settore dell’edilizia e nel campo dei lavori pubblici. Quest’ultimo ha dichiarato di essere vittima, sin dal 2015, di plurime condotte estorsive, aggravate dal metodo mafioso, da parte dell’indagato. La vittima sarebbe stata costretta a versare negli anni circa 30mila euro a titolo estorsivo e gli sarebbe stato chiesto il 6% del valore di ogni appalto. Sono stati denunciati anche diversi tentativi di estorsione per un totale di 114mila euro in relazione ai lavori pubblici ottenuti dalla vittima nel circondario di Melito Porto Salvo dietro minaccia di gravi azioni ritorsive.

Carabinieri