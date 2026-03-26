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Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, nel quartiere Poggioreale di Napoli. Sequestrate auto senza assicurazione, messi al sicuro due cani in stato di abbandono, arrestata anche una persona e altre tre sono state denunciate. I 21 mezzi sequestrati erano senza assicurazione, abbandonati o addirittura cancellati dal Pra ma ancora in circolazione. Furgoni, station wagon o utilitarie prelevati e portati via mentre uno dei conducenti dalla squadra di carri attrezzi è stato colpito alla testa con una chiave inglese solo per aver agganciato uno di quei veicoli al verricello. L’aggressore è stato arrestato per violenza a incaricato di pubblico servizio. Tre, invece, i denunciati per aver ‘protestato’ davanti ai sequestri colpendo le auto a martellate. E poi sequestrate sigarette di contrabbando, una denuncia per abbandono di due cani, un maremmano e un pitbull. Complessivamente sono state identificate 84 persone, di cui 37 risultate già note alle forze dell’ordine.