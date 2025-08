Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di oltre 24 chili di cocaina il bilancio di una recente operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Barriera di Catania. Un uomo, originario della città e nato nel 1976, è stato fermato dagli agenti dopo essere stato sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, destinata presumibilmente al mercato illecito locale.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi grazie a una mirata attività info-investigativa. Gli agenti della Squadra Mobile, Sezione reati contro la persona, hanno raccolto informazioni dettagliate su un soggetto sospettato di detenzione di sostanza stupefacente presso la propria abitazione. Le fonti investigative hanno permesso di individuare l’appartamento dell’uomo nel quartiere Barriera, zona già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi.

La perquisizione nell’abitazione

Gli agenti si sono presentati presso la residenza del sospettato, situata al secondo piano di uno stabile. L’uomo, dopo aver aperto la porta, ha ammesso immediatamente di detenere cocaina per conto di terzi. Questa confessione ha dato il via alla perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti 23 panetti di cocaina, per un totale di oltre 24 chili di droga.

I dettagli del sequestro

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno scoperto, nascosto sotto alcune buste nere e indumenti vicino a un divano, un borsone in tessuto nero. All’interno erano custoditi 8 panetti di cocaina, ciascuno del peso di 1,1 kg, per un totale di 8,8 kg. I panetti, di forma rettangolare e colore nero, riportavano un logo raffigurante un’anatra, dettaglio che potrebbe essere utile per ulteriori indagini sulla provenienza della droga.

Successivamente, l’uomo ha prelevato da un armadio in legno altri due borsoni, contenenti in totale 13 panetti di cocaina, simili per forma, colore e peso a quelli già trovati, con il medesimo logo. Il peso complessivo di questa seconda parte del sequestro è stato di 14,3 chili. Inoltre, sono stati trovati 2 panetti rettangolari, avvolti in pellicola trasparente e sigillati sottovuoto, per un peso totale di 1,62 chili.

Materiale sequestrato e approfondimenti investigativi

Oltre alla sostanza stupefacente, la Polizia ha sequestrato due bilance per la pesatura della droga, rinvenute all’interno dell’abitazione, e lo smartphone in uso all’arrestato. Questi elementi saranno oggetto di ulteriori accertamenti, al fine di ricostruire la rete di contatti e il possibile coinvolgimento di altri soggetti nell’attività di spaccio e detenzione di sostanze illecite.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

In ragione della detenzione di un quantitativo così elevato di cocaina, l’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania. Ora si trova in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari, mentre proseguono le indagini per accertare la destinazione finale della droga e l’eventuale coinvolgimento di altri complici.

Il valore della droga sequestrata

La cocaina sequestrata, se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare proventi illeciti per circa un milione di euro. Questo dato evidenzia la portata dell’operazione e il danno economico inferto alle organizzazioni criminali attive nel traffico di sostanze stupefacenti.

Il contesto: il quartiere Barriera e la lotta allo spaccio

Il quartiere Barriera di Catania è da tempo sotto la lente delle forze dell’ordine per episodi di spaccio e detenzione di droga. L’operazione appena conclusa si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, che vede impegnate quotidianamente le forze di polizia sul territorio. L’arresto dell’uomo rappresenta un duro colpo per le reti criminali che operano nella zona.

Le indagini proseguono

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini non si fermano all’arresto del presunto responsabile. Gli inquirenti stanno ora analizzando i dati contenuti nello smartphone sequestrato e le modalità di confezionamento della droga, per risalire ai fornitori e ai destinatari finali della cocaina. Particolare attenzione viene riservata al logo dell’anatra impresso sui panetti, possibile segno distintivo di una specifica organizzazione criminale.

La posizione dell’indagato

L’uomo arrestato, un catanese di 48 anni, è stato colto in flagranza di reato. Tuttavia, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Sarà il procedimento giudiziario a stabilire le sue responsabilità e l’eventuale coinvolgimento di altre persone nell’attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il video dell’operazione

La Polizia di Stato ha diffuso un video che documenta le fasi salienti dell’operazione di sequestro e arresto. Il filmato è disponibile al seguente link: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/e97f156c-6d2e-11f0-a390-736d736f6674.

Conclusioni

L’operazione condotta nel quartiere Barriera di Catania conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Il sequestro di oltre 24 chili di cocaina e l’arresto del presunto responsabile rappresentano un risultato significativo nella lotta contro la criminalità organizzata e lo spaccio di droga nella città etnea.

