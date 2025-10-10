Video del cavallo legato all'auto e trascinato sull'asfalto, orrore a Arzano: ex consigliere comunale nei guai
Un ex consigliere comunale denunciato per aver abbandonato un cavallo ferito dopo un brutale incidente.
Trainato con una corda legato a un auto, cade e viene trascinato sull’asfalto riportando trauma e ferite: non poteva capitare peggior sorte a Rocky, un cavallo che, malgrado le ferite riportate, è stato abbandonato dopo l’incidente, sofferente, attaccato a un palo, da due persone subito dopo dileguatesi. L’animale, dopo una segnalazione, è stato soccorso dagli agenti della polizia locale di Arzano (Napoli), coordinati dal colonnello Biagio Chiariello.
I caschi bianchi hanno allertato i soccorsi e quando il personale sanitario è giunto sul posto si sono messi subito sulle tracce del veicolo e dei responsabili individuandoli e identificandoli. Uno di essi è un ex consigliere comunale di Arzano, con diversi precedenti penali, che con il suo complice non hanno saputo giustificare il gesto ripreso anche dai sistemi di videosorveglianza della zona.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.