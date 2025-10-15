Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Centodieci tonnellate di prodotti ittici presurgelati all’origine e stoccati a una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione e 900 tonnellate di succo di agrumi concentrato non tracciabili sono state sequestrate da carabinieri del Nas di Catania. Sono state trovate durante controlli in una piattaforma logistica di prodotti surgelati della provincia etnea. L’ispezione è stata eseguita da carabinieri del Nas in collaborazione con personale dell’Asp di Catania dei dipartimenti Prevenzione veterinaria e Igiene pubblica e dello Spresal. I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre il succo d’agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti. Complessivamente la merce avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. Al termine degli accertamenti la piattaforma è stata sospesa per carenze igienico sanitarie.

