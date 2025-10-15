Video del colossale sequestro a Catania di 1000 tonnellate di pesce e succo di frutta, Nas in azione
Centodieci tonnellate di prodotti ittici presurgelati all’origine e stoccati a una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione e 900 tonnellate di succo di agrumi concentrato non tracciabili sono state sequestrate da carabinieri del Nas di Catania. Sono state trovate durante controlli in una piattaforma logistica di prodotti surgelati della provincia etnea. L’ispezione è stata eseguita da carabinieri del Nas in collaborazione con personale dell’Asp di Catania dei dipartimenti Prevenzione veterinaria e Igiene pubblica e dello Spresal. I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre il succo d’agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti. Complessivamente la merce avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. Al termine degli accertamenti la piattaforma è stata sospesa per carenze igienico sanitarie.
