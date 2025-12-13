Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 350 chili di alimenti scaduti sequestrati e decine di migliaia di euro in sanzioni il bilancio dei controlli effettuati dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato in un ristorante del centro di Catania. L’operazione, condotta per tutelare la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori, ha portato anche alla denuncia del titolare per frode in commercio e alla sospensione di alcune attività imprenditoriali per gravi violazioni igienico-sanitarie e lavorative.

Controlli a tutela della sicurezza alimentare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la task force ha intensificato le attività di controllo negli esercizi commerciali del territorio provinciale, con particolare attenzione ai locali di ristorazione del centro cittadino. L’obiettivo principale è stato quello di garantire il rispetto delle norme di settore, la legalità e la sicurezza dei consumatori, oltre a tutelare i commercianti che operano secondo le regole.

Durante le verifiche, sono stati rinvenuti e sequestrati 350 chili di prodotti alimentari scaduti o non idonei al consumo umano, tra cui pesce, carne, riso, pasta e altri generi alimentari, alcuni dei quali risultavano scaduti da oltre un anno. Questi prodotti erano destinati a essere serviti ai clienti ignari del ristorante controllato.

Sinergia tra enti istituzionali e forze dell’ordine

L’intervento ha coinvolto diversi reparti della Polizia di Stato, tra cui la squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Divisione Anticrimine della Questura di Catania. A supporto, hanno operato anche il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria, il Dipartimento di prevenzione – Spresal e Servizio Igiene pubblica dell’ASP di Catania, oltre agli agenti della Polizia Locale.

Le verifiche si sono concentrate in particolare nei locali di piazza Mazzini, dove sono emerse numerose irregolarità sia dal punto di vista alimentare che amministrativo.

Sequestri e sanzioni per prodotti non tracciabili

In uno dei ristoranti controllati, gestito da un cittadino catanese già in passato denunciato per furto di energia elettrica, i medici veterinari dell’Asp e il personale del Corpo Forestale hanno riscontrato l’assenza dell’indicazione degli allergeni sul menù, fatto che ha comportato una sanzione di 10.000 euro. Inoltre, sono stati sequestrati 70 chili di prodotti ortofrutticoli, 50 chili di salumi e formaggi, 60 chili di preparati alimentari di origine animale e vegetale e 250 panetti per impasto della pizza, tutti privi dei requisiti di tracciabilità. Per queste violazioni è stata comminata una sanzione di 1.500 euro.

Denuncia per frode in commercio e sequestro penale

Il titolare del ristorante è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio, in relazione all’ingente quantità di prodotti, circa 170 chili, risultati scaduti anche da più di un anno o in cattivo stato di conservazione. Tra gli alimenti sequestrati figurava anche del salmone utilizzato da mesi per la preparazione dei piatti. Il sequestro penale è stato disposto contestualmente alla denuncia, nel rispetto della presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

Sospensione delle attività e ulteriori sanzioni

Il settore Igiene pubblica dell’Asp ha disposto la sospensione dell’attività di preparazione dei cibi gluten free, poiché non veniva garantita la non contaminazione con il glutine. Per la mancanza di ordine, pulizia e per le precarie condizioni igienico-sanitarie è stata inflitta una sanzione di 1.000 euro.

Violazioni in materia di lavoro e sicurezza

La task force ha anche verificato il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità delle posizioni contrattuali dei dipendenti, per prevenire casi di lavoro irregolare. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha accertato la presenza di un lavoratore in nero, fatto che ha comportato una sanzione di 1.950 euro e la sospensione dell’attività imprenditoriale, con una maxi sanzione di 2.500 euro se il lavoratore non verrà regolarizzato entro i termini previsti.

I lavoratori ascoltati dagli ispettori hanno dichiarato di lavorare 2 ore al giorno, per un totale di 10 ore settimanali. Queste dichiarazioni saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Spresal) ha deferito il titolare per violazioni alla normativa vigente, come l’assenza dei presidi medici di primo soccorso e la mancata manutenzione dell’impianto elettrico, elevando una sanzione di circa 4.000 euro.

Irregolarità amministrative e urbanistiche

Durante i controlli, la sezione “annona” della Polizia Locale ha riscontrato diverse irregolarità, tra cui l’occupazione abusiva del suolo pubblico, la mancanza dei precursori chimici per il controllo del tasso alcolemico, l’installazione di una tenda non autorizzata, la mancata indicazione dei prezzi nei menù e la pubblicità non autorizzata. Per queste violazioni sono state comminate sanzioni per un importo di 1.231 euro.

Inoltre, sono state rilevate due gravi violazioni relative a modifiche strutturali non segnalate e al cambio di destinazione d’uso di un locale al primo piano, con una sanzione di 5.000 euro. Un’ulteriore sanzione di 5.000 euro è stata applicata per l’omesso abbattimento delle barriere architettoniche.

Sanzioni agli altri ristoratori e controlli sugli alcolici

Sempre in piazza Mazzini, la Polizia Locale ha sanzionato anche altri ristoratori, principalmente per l’ampliamento non autorizzato del suolo pubblico e per la mancanza della relazione fonometrica sull’impatto acustico. Alcuni locali erano inoltre privi dell’autorizzazione per la somministrazione di alcolici, circostanza che ha comportato sanzioni per oltre 22.000 euro.

Controlli estesi ad altre attività commerciali

I poliziotti della squadra volanti hanno poi esteso i controlli in via Plebiscito, dove hanno scoperto un meccanico che esercitava l’attività senza alcuna autorizzazione e senza il registro carico e scarico degli oli esausti. È emerso che il meccanico non era iscritto all’Albo, motivo per cui sono state comminate sanzioni per un totale di 9.000 euro.

