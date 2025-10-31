Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’autobotte si è ribaltata in galleria con sversamento del gasolio trasportato sulla carreggiata dell’A14. L’episodio è accaduto stamattina nella galleria Castello di Grottammare mentre il veicolo procedeva in direzione Pescara: dopo l’incidente, nel quale è rimasto lievemente ferito il conducente del mezzo pesante, si sono formate lunghe code – oltre 3 chilometri – sull’autostrada. Chiuso il tratto sud tra Pedaso e Grottammare con uscita obbligatoria a Pedaso e rientro a Grottammare. Le squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e Fermo stanno effettuando le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale. Sul posto anche la Polizia stradale e i sanitari del 118 e personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia per le operazioni finalizzate a riaprire il tratto autostradale nel più breve tempo possibile.