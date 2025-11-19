Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per incendio di rifiuti a Caivano, dove un uomo di 57 anni è stato fermato in flagranza differita per aver appiccato il fuoco a 25 sacchi di scarti tessili. L’intervento, reso possibile dalla nuova normativa sugli illeciti ambientali e da un moderno sistema di videosorveglianza, è stato eseguito nelle scorse ore, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Operazione coordinata tra Carabinieri e Regione Forestale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è il risultato di una collaborazione tra i militari della Regione Forestale Campania e il Comando Provinciale partenopeo. L’attività investigativa si è avvalsa di una control room tecnologicamente avanzata, capace di raccogliere segnalazioni e richieste di intervento nelle province di Napoli e Caserta, con l’obiettivo comune di contrastare l’inquinamento ambientale.

La nuova normativa e il sistema di videosorveglianza

L’operazione trae origine dal recente decreto in materia di illeciti ambientali, che ha introdotto strumenti più efficaci per individuare e perseguire i responsabili di reati contro l’ambiente. Grazie all’integrazione tra la nuova cornice normativa e il sistema di coordinamento centralizzato, è stato possibile monitorare in tempo reale situazioni a rischio e mobilitare rapidamente le pattuglie sul territorio.

L’incendio e l’arresto in flagranza differita

Le immagini registrate da un sistema di videosorveglianza dedicato hanno immortalato il 57enne di Acerra mentre dava fuoco a 25 sacchi di scarti tessili. La combustione di questi quintali di rifiuti ha generato una densa nube di fumo, che ha raggiunto anche alcune abitazioni nelle vicinanze, mettendo a rischio la salute dei residenti e l’ambiente circostante.

Ricostruzione dei fatti e identificazione del responsabile

Secondo quanto documentato dai Carabinieri del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) e della stazione di Caivano, l’uomo avrebbe alimentato le fiamme e poi si sarebbe allontanato a bordo del suo SUV. Grazie al lavoro congiunto tra le pattuglie e la control room, è stato possibile ricostruire il percorso del veicolo e risalire all’identità del proprietario.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato rintracciato poche ore dopo nella sua abitazione e arrestato in flagranza differita, una procedura resa possibile dalla nuova normativa che consente di superare i limiti della tradizionale flagranza. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

