Eseguiti due arresti dopo una violenta rapina avvenuta in una tabaccheria di Bologna. I presunti autori, due giovani bolognesi, sono stati identificati e fermati dalla Polizia di Stato dopo accurate indagini. L’episodio si è verificato il 13 novembre 2025, quando la titolare dell’esercizio è stata aggredita e il fondo cassa sottratto.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Bologna ha avviato le indagini subito dopo la rapina consumata all’interno della tabaccheria del capoluogo. Due soggetti, con il volto coperto, hanno fatto irruzione nel locale, spingendo a terra la titolare e impossessandosi del fondo cassa prima di darsi alla fuga.

L’identificazione e la perquisizione

Grazie alle attività investigative, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei presunti responsabili: si tratta di due cittadini bolognesi, nati rispettivamente nel 2003 e 2004. Il 25 novembre 2025, i due giovani sono stati rintracciati e sottoposti a perquisizione domiciliare. Durante l’operazione, sono stati trovati e sequestrati gli indumenti che sarebbero stati indossati durante la rapina.

La reazione violenta e l’arresto

Nel corso delle perquisizioni, uno dei due indagati, il più giovane, ha compreso il motivo dell’intervento degli agenti e ha reagito con violenza. All’interno della propria abitazione, ha spintonato i poliziotti nel tentativo di impedire il sequestro degli indumenti e l’accompagnamento in Questura per il fotosegnalamento. Durante la colluttazione, il giovane ha morso un dito a uno degli operatori, provocando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Le accuse e le misure cautelari

A seguito di questi fatti, il giovane è stato deferito in stato di libertà per la rapina commessa il 13 novembre 2025 in concorso con il complice, e tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo la direttissima, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. Tuttavia, sulla base dei gravi indizi raccolti, il GIP presso il Tribunale di Bologna ha successivamente ordinato la detenzione in carcere per entrambi i giovani.

