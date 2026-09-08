Video della scoperta della profanazione della tomba di Pamela Genini, per Francesco Dolci è "agghiacciante"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Francesco Dolci ha definito “agghiacciante” il video, registrato dalle telecamere di sorveglianza del cimitero di Strozza, che mostra i momento in cui è stata scoperta la profanazione della tomba di Pamela Genini. L’uomo, al momento l’unico indagato per la macabra decapitazione, continua a dirsi innocente ed estraneo alla vicenda.

Il video della scoperta della profanazione della tomba di Pamela Genini

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, Dentro la Notizia, ha trasmesso in esclusiva alcune immagini relative alla mattina del 23 marzo al cimitero di Strozza (Bergamo).

E sono immagini inedite delle telecamere di sorveglianza che mostrano il momento in cui alcuni addetti al cimitero e operatori delle onoranze funebri si accorgono della profanazione della tomba di Pamela Genini.

Nel video si vedono alcuni uomini avvicinarsi e lavorare alla tomba una volta capita la manomissione, altri telefonano.

La reazione di Francesco Dolci

Ospite in studio, anche Francesco Dolci, ex fidanzato della 29enne tragicamente uccisa a ottobre 2025 da Gianluca Soncin, ha guardato quel video.

L’uomo al momento è l’unico indagato per la decapitazione del cadavere di Pamela Genini.

Dolci, che continua a dirsi innocente ed estraneo alla vicenda, ha definito “agghiacciante” il video: “Stanno emergendo situazioni agghiaccianti, come questo video”, ha detto.

“Pamela in vita ha avuto tante persone che si dicevano amiche ma non in realtà erano solo brutte compagnie che poi alla fine l’hanno portata a Gianluca Soncin. Persone che non l’hanno mai aiutata e anzi si sono approfittate di lei e anche dopo la morte queste stesse persone continuano a darle le ennesime pugnalate puntando il dito su du me sapendomi innocente. Queste persone mentono spudoratamente contro di me per non far emergere la verità”, ha aggiunto Dolci.

Quando è avvenuta la profanazione secondo Dolci

Francesco Dolci, e con lui la sua difesa, sostiene che la profanazione sia avvenuta il 25 ottobre 2025 e la prova sarebbe una fotografia satellitare.

La foto, scattata da un satellite privato alle ore 12:24 di quel giorno, mostra il cimitero di Strozza. La difesa sostiene che la macchia bianca visibile vicino al loculo sia proprio la bara di Pamela.

Una seconda macchia poi è stata identificata dalla difesa come una persona intenta a operare vicino alla tomba in pieno giorno.

Dolci afferma che il 25 ottobre 2025 si trovava altrove, rendendo impossibile la sua presenza sul posto. Secondo la procura di Bergamo, invece, la profanazione, ancora avvolta nel mistero, sarebbe avvenuta tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.