Video di un 11enne seviziato vicino Cagliari viene pubblicato su TikTok e rimbalza nelle chat di WhatsApp

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sui social e via chat sta circolando uno dei tanti video che ritraggono l’undicenne bullizzato da un branco di minori nel Cagliaritano. Il video nello specifico mostra il più piccolo costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi aggressori e il successivo pestaggio. L’atto è stato ripreso con il cellulare da uno dei minori finito sotto indagine da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari. Non è purtroppo l’unico video girato dallo scorso giugno, da quando questi atti sono iniziati: sarebbero presenti anche dei filmati sessualmente espliciti.

Video choc in rete

L’Adnkronos ha dato un nuovo aggiornamento sul caso dell’undicenne bullizzato nel Cagliaritano. Si parla di un video che sta circolando in rete, non solo via chat privata, ma anche ripubblicato su social come TikTok.

Si tratterebbe di uno dei filmati girati dallo scorso giugno fino ai giorni in cui il comando dei carabinieri di Cagliari è riuscito a mettere le mani sui dispositivi dei cinque minori indagati a vario titolo per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti.

L’atto di violenza ripreso nel video è quello di un pestaggio e di un’umiliazione. Online sta rimbalzando tra i profili dei minori, ma ci sono anche degli adulti che lo stanno ricondividendo. Gli inquirenti seguono il flusso e monitorano la rete per arginare la diffusione e garantire la massima tutela del minore vittima.

Undicenne umiliato e abusato

Il video che sta circolando online fa parte del più ampio caso di violenza di gruppo scoperto nei giorni scorsi. Cinque minorenni sono ora indagati per diversi reati, tra i quali violenza sessuale di gruppo e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti.

La vittima è un undicenne del Cagliaritano. Secondo i carabinieri, le violenze si sarebbero perpetrate nel tempo a partire da giugno fino a settembre 2026.

Gli inquirenti hanno già perquisito le abitazioni degli indagati e sono stati sequestrati i telefoni nei quali erano presenti i video delle violenze.

Indagini e denuncia

Le indagini sono partite quando una persona vicina alla famiglia della vittima sarebbe stata avvisata di quanto stava accadendo e a sua volta avrebbe riferito i fatti ai genitori. Da qui la denuncia e le indagini presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari.

È venuto così alla luce un lungo periodo di violenze filmate attraverso i cellulari e poi pubblicate sui social in un secondo momento. A girare i video sarebbero state anche due ragazze, mentre le aggressioni (calci, pugni, ma anche abusi) sarebbero state commesse dai ragazzi.

Sono cinque in totale i giovani finiti nel registro degli indagati, che ora rischiano condanne per diversi reati tra cui violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti.