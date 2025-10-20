Video fake di Giovanni Donzelli contro Ranucci, "ha messo il naso dove non doveva": il deputato FdI denuncia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

In un video pubblicato su TikTok e diventato virale si vede Giovanni Donzelli attaccare il giornalista d’inchiesta Sigrido Ranucci dopo l’attentato. Nell’audio del filmato sentiamo Donzelli dire che “Ranucci ha fatto investigazioni che forse non avrebbe dovuto fare” e ha “messo il naso dove non avrebbe dovuto metterlo”. Parole che suonano inquietanti dopo il sinistro avvertimento ricevuto dal conduttore di Report. Quel video, tuttavia, è un fake creato con l’intelligenza artificiale e per questo motivo il deputato di Fratelli d’Italia ha presentato una denuncia.

Il video fake contro Sigfrido Ranucci

Come anticipato, su TikTok è comparso un video in cui il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, durante un’intervista, accusa Sigfrido Ranucci di aver messo “il naso dove non avrebbe dovuto metterlo”.

Il conduttore di Report, ricordiamo, è stato recentemente vittima di un attentato: davanti alla sua abitazione di Pomezia un ordigno ha distrutto la sua auto e quella della figlia.

Nel video, Giovanni Donzelli si dice dispiaciuto per l’accaduto, ma non nega che Sigrido Ranucci, sostanzialmente, se la sia cercata. Un video inquietante, certamente, ma che si rivela un fake creato interamente dall’intelligenza artificiale.

Giovanni Donzelli non ha mai pronunciato quelle parole nei confronti di Ranucci, e per questo ha pubblicato una nota sul suo profilo X.

La replica di Giovanni Donzelli

In un post pubblicato su X, il 19 ottobre Giovanni Donzelli ha espresso la sua posizione in merito alla vicenda: “Trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l’intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci”.

Quindi Donzelli aggiunge che “a individuare i responsabili penseranno gli inquirenti” dal momento che il deputato presenterà una denuncia. “Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne?”, conclude.

L’AI come strumento politico? I precedenti

Recentemente anche Ilaria Salis è stata la protagonista di un video fake creato con l’intelligenza artificiale. Nel video la Salis giustificava la strage di carabinieri a Castel d’Azzano con queste parole: “Bisogna comprendere la strage dei carabinieri, frutto della disperazione, politica corresponsabile”.

Il video era stato condiviso da Matteo Baldan di Fratelli d’Italia. Il post era scomparso poco dopo. L’eurodeputata Salis ha apostrofato Baldan come “povero sfigato” e ha fatto appello al governo Meloni: “Se non prenderanno le distanze, vorrà dire che approvano e incoraggiano questo modo disonesto, sleale e pericoloso di fare politica nell’era dell’IA e del digitale“.