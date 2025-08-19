Video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli sul web, la denuncia del conduttore di Affari Tuoi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino ha presentato un esposto in Procura su un video che lo riprende “in atteggiamenti amorosi” con Caroline Tronelli, ricavato dai filmati registrati dal sistema di videosorveglianza della casa romana della compagna e finito sul web.

Video intimo di Stefano De Martino e Caroline Tronelli online: cos’è successo

Un video intimo che riprende Stefano De Martino e Caroline Tronelli “in atteggiamenti amorosi” (come si legge nell’esposto presentato in Procura dal conduttore) è finito online.

Le immagini sarebbero state estratte dal sistema di videosorveglianza installato nella casa romana della compagna del conduttore di Affari Tuoi. Il sospetto, come riportato da La Repubblica, è infatti che alcuni hacker si siano introdotti nel software diffondendo poi il filmato sul web.

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

Il video, in cui si vedrebbero chiaramente i volti di De Martino Tronelli, sarebbe finito su un portale che raccoglie migliaia di riprese simili, probabilmente rubate da camere da letto di tutto il mondo.

L’esposto in Procura di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha presentato l’esposto in Procura a Roma e contattato anche la polizia di Porto Cervo, dove è in vacanza.

Il conduttore ha riferito di aver scoperto l’accaduto il 9 agosto, dopo essere stato contattato da “utenti anonimi”.

Le vittime hanno anche incaricato un investigatore privato, scoprendo che il filmato è stato caricato su più siti e ha iniziato a circolare su Telegram, oltre che su WhatsApp (dove sarebbe accompagnato dalla scritta “inoltrato molte volte”).

Su Facebook, invece, sono spuntati post di scherno contro il figlio minore di Stefano De Martino. “Vergognosi” li ha definiti lo stesso conduttore.

Sul caso indagherà la Procura di Roma. Al momento, non è ancora chiaro in che modo il filmato sia stato sottratto. La Polizia Postale sta verificando se si tratti di un fenomeno criminale organizzato.

L’intervento del Garante della Privacy sul caso De Martino

Anche il Garante della Privacy è intervenuto sul caso De Martino-Tronelli, ordinando “l’immediata limitazione definitiva del relativo trattamento”. L’Autorità ha annunciato di aver “adottato un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati”.

L’indagine potrebbe colpire numerose persone, dal momento che la divulgazione di immagini private che riguardano la sfera privata e intima è illegale, a prescindere dalla notorietà dei personaggi. Chiunque abbia condiviso il video che immortala De Martino e Tronelli, quindi, ha commesso un reato.