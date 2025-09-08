Video privati rubati e venduti su Internet, non solo Stefano De Martino: "Siamo tutti spiati", parla l'hacker

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Si allarga l’inchiesta sui video intimi rubati e rivenduti, partita con quanto successo a Stefano De Martino e alla sua compagna. Non solo celebrità ma chiunque può essere vittima di situazioni simili, come spiega un hacker intervenuto in una trasmissione televisiva. “Siamo tutti spiati, nessuno escluso”, avverte.

Video rubati: da Stefano De Martino a tutti gli altri

La vicenda che ha riguardato Stefano De Martino e la sua fidanzata, Caroline Tronelli, ha scoperchiato il vaso di Pandora e messo i riflettori su una pratica sempre più diffusa online e molto pericolosa. Si tratta del furto e della rivendita su Internet di video privati estorti dalle telecamere presenti nelle proprie abitazioni e poi messi in circolo in rete.

Anche gli esperti del settore stanno cercando di avvisare quanti possono essere stati spiati dei rischi che comporta questa cosa e di come sia facile finire nelle mani dei pirati digitali.

Come funziona la condivisione dei filmati

Intervenuto a “Fuori dal Coro” su Rete 4, Andrea Mavilla, esperto informatico ed hacker etico, ha mostrato come si possa entrare senza difficoltà in determinati portali che consentono, in pochissimo tempo, di spiare abitazioni, uffici ed esercizi in Italia e in giro per il mondo.

“Tutti possiamo essere spiati, nessun escluso, dalle persone più famose a quelle comuni. Ci sono soggetti che pagano anche bene per avere video privati e che immortalano situazioni intime di estranei”, dice.

Poi, con un paio di click, mostra come si riesca a entrare in questi portali. “Puoi cercare videocamere per Paese, regione, persino quartiere. È un Grande Fratello a tutti gli effetti. È facile entrare nella casa di qualcuno, dall’altra parte del mondo. Possiamo vedere una coppia che dorme, una famiglia che mangia in soggiorno, o una sala di un parrucchiere, un negozio. Si può leggere cosa c’è scritto sui monitor, sui computer, anche negli enti governativi, nelle carceri, nelle abitazioni private. Si possono vedere bambine seminude. Ci sono immagini intime che finiscono sul web, una cosa molto pericolosa. Possiamo accedere a tantissime videocamere italiane”, spiega mentre mostra la facilità con cui si può far breccia in questi siti, come accaduto a Stefano De Martino.

Le parole dell’hacker e dell’esperto

Come scoprire se si è vittima di queste intrusioni nella vita privata di ognuno di noi? Secondo Mavilla, non c’è possibilità.

“È impossibile venirne a conoscenza a meno che qualcuno che abbia visto quei video ti possa avvisare. L’ho segnalato alla cybersecurity italiana che ad oggi ancora non è intervenuta per oscurare questa piattaforma”, chiosa.

Gli fa eco anche Dario Fadda, esperto di crimini digitali e fondatore di Ransomfeed. Questi aggiunge che questo mercato di compravendita di dati personali è in forte espansione. “Spesso ormai vengono venduti gli accessi ai pannelli di controllo dei dispositivi. Si può entrare nelle nostre case anche dagli elettrodomestici, dai giochi dei bambini. Abbiamo visto come alcuni giocattoli che avevano degli occhi con delle telecamere di fatti ascoltassero i bambini e come questi audio siano poi finiti nelle mani dei criminali”.