Video rubato a De Martino e Tronelli, caccia a un dipendente: perché c'era una telecamera in camera da letto

C’è una pista per la vicenda del video intimo rubato a Stefano De Martino e Caroline Tronelli e poi diffuso online su alcuni siti a luci rosse. Gli inquirenti infatti non escludono che a diffonderlo possa essere stato un dipendente che aveva svolto lavori nella casa della donna e sapeva dell’esistenza della telecamera in camera da letto e chi fossero quindi i due ritratti nel filmato.

Video rubato a De Martino e Tronelli, la novità

Un video intimo di Stefano De Martino con la compagna Caroline Tronelli, ripreso dalle telecamere di sicurezza dell’abitazione romana della giovane, è finito in rete ed è stato diffuso su alcuni siti amatoriali a luci rosse.

Secondo gli investigatori, le telecamere dell’appartamento di Tronelli sarebbero state hackerate, da qui sarebbe stato estrapolato il video incriminato e quindi condiviso su un canale Telegram.

IPA

Stefano De Martino. Un suo video intimo, insieme alla compagna Caroline Tronelli, è stato rubato e diffuso online

La reazione della coppia e le indagini

La Procura, con l’aggiunto Sergio Colaiocco, ha aperto un fascicolo contro ignoti per accesso abusivo a sistema informatico e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Le indagini sono in carica alla polizia postale.

Per gli investigatori il video è stato estrapolato dal server della società che gestisce le immagini della videosorveglianza di casa Tronelli ed è stato quindi pubblicato su un sito specializzato dov’è stato visto da più di 2mila utenti. Qui sono archiviati video intimi di coppie da ogni parte del mondo e oggetto di furto di immagini. Il video che ritraeva il presentatore con la sua compagna era stato fin dal primo momento catalogato con il titolo “De Martino”, a testimonianza che chi l’ha pubblicato conoscesse l’identità delle persone coinvolte.

L’avvocato della famiglia Tronelli, Lorenzo Contrada, ha detto: “Dobbiamo ringraziare la polizia postale, perché ha rimosso i video. Caroline è sconvolta. La sua è una relazione stabile con De Martino. La sua intimità è stata violata in modo brutale”.

La pista e i ricatti alle coppie

Chi indaga vuole accertare se l’hacker abbia ricevuto soldi per acquisire le immagini e se lavori per la stessa società che ha installato il sistema di vigilanza in casa della ragazza. La pista più probabile infatti è che a condividerli sia stata una persona in possesso delle credenziali per entrare nei server, estrapolare le immagini e renderle pubbliche,

Non si tratta, come detto, di un unicum ma di quella che ormai è diventata una sorta di prassi in un mercato illegale che frutta un voluminoso giro d’affari. Sono infatti sempre più i video intimi rubati alle coppie, ignare, e poi rivenduti o usati come esca per minacce e ricatti alle stesse coppie.

Si è appurato anche il motivo per cui fosse presente una telecamera in camera da letto. In passato, infatti, Tronelli e i suoi familiari sono stati vittime di furti commessi anche da domestici e, per questo motivo, gli impianti erano stati installati anche nelle camere da letto.