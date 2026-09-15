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È stato eseguito un arresto a Lugo (Ravenna), dove un giovane di 20 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. L’intervento è scaturito dopo che un video pubblicato su una piattaforma social aveva mostrato il ragazzo mentre maneggiava un’arma da fuoco all’interno della propria abitazione. L’operazione è stata eseguita con il supporto dei militari della Stazione di Conselice e ha portato anche al sequestro di droga, munizioni e una pistola modificata. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari e, successivamente, il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta grazie ai social

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha preso avvio quando i militari della Stazione di San Lorenzo di Lugo hanno individuato un video diffuso su una nota piattaforma social. Nel filmato, un giovane residente a Lugo si riprendeva mentre maneggiava un’arma da fuoco all’interno della propria abitazione. Il contenuto ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori, che hanno avviato le procedure per identificare il soggetto protagonista del video.

Perquisizione e sequestri: droga, pistola e munizioni

Una volta individuato il giovane, i Carabinieri, con il supporto dei colleghi della Stazione di Conselice, hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti circa 30 grammi di sostanza stupefacente, già suddivisa in 12 dosi, oltre alla pistola mostrata nel video e 56 cartucce calibro 22. La sostanza, l’arma e le munizioni sono state immediatamente poste sotto sequestro.

Arma modificata: da giocattolo a pistola funzionante

Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di stabilire che l’arma sequestrata era originariamente una pistola giocattolo. Tuttavia, attraverso la rimozione del tappo rosso, l’eliminazione dell’ostruzione della canna e la lavorazione del tamburo, la pistola era stata trasformata in un’arma in grado di incamerare e sparare cartucce vere, detenute senza alcun titolo. Questa modifica ha reso la pistola a tutti gli effetti un’arma clandestina, aggravando la posizione del giovane arrestato.

Le accuse e le misure cautelari

Il ventenne è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizioni e detenzione di arma clandestina. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nella mattinata odierna, l’indagato è stato condotto presso il Tribunale di Ravenna, dove il Giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

IPA