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È di 1 arresto, 1 allontanamento e oltre 6 mila euro di sanzioni amministrative il bilancio di un’operazione straordinaria della Polizia di Stato a Torino. L’intervento, disposto per contrastare fenomeni di degrado urbano e illegalità, è stato condotto nei giorni scorsi nelle zone di Barriera Nizza, Stazione di Porta Nuova e nei quartieri limitrofi, su direttiva del Questore Massimo Gambino.

Operazione “Alto Impatto”: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione “Alto Impatto” ha visto impegnate numerose forze dell’ordine in un servizio coordinato di controllo del territorio. L’obiettivo era quello di rafforzare la sicurezza nelle aree maggiormente frequentate da cittadini e pendolari, spesso teatro di episodi di degrado e illegalità.

Controlli mirati nelle aree sensibili

Le attività si sono concentrate in particolare nelle zone di Barriera Nizza, della Stazione di Porta Nuova e nei quartieri circostanti. Particolare attenzione è stata riservata ai luoghi maggiormente colpiti da fenomeni di stazionamento illecito e degrado urbano. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno identificato 208 persone e verificato 26 veicoli, oltre a effettuare un posto di controllo in corso Maroncelli.

Un arresto per spaccio e un allontanamento

Durante l’operazione, un cittadino italiano è stato arrestato in Piazza Bengasi dagli agenti della Squadra Volante dell’UPGSP. L’uomo è stato trovato in possesso di 15 frammenti di hashish, circostanza che ha portato al suo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato emesso un ordine di allontanamento nei confronti di un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio. Quest’ultimo è stato sorpreso all’angolo tra via Berthollet e via Nizza mentre importunava i passanti.

Sanzioni nei confronti di esercizi commerciali

Nel corso dei controlli, sono stati ispezionati 4 esercizi commerciali, tra cui bar e sale giochi. In particolare, la titolare di un bar di via Nizza è stata sanzionata per 4.000 euro. Gli agenti hanno riscontrato la presenza di 2 videolottery accese e funzionanti, installate a meno di 400 metri da luoghi sensibili, in violazione della normativa regionale.

Controlli sulla sicurezza stradale e sequestri

Grande attenzione è stata rivolta anche alla sicurezza stradale. Sono stati controllati 26 monopattini elettrici, di cui 7 sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Complessivamente, sono state contestate 45 violazioni amministrative, per un importo totale di oltre 2.000 euro. Le infrazioni hanno riguardato principalmente il mancato utilizzo del casco (23 casi), l’assenza di copertura assicurativa (7), la mancanza del contrassegno identificativo (4), irregolarità tecniche relative alla potenza del mezzo (1), trasporto passeggero (8), circolazione contromano (1) e circolazione sui marciapiedi (1).

Impiego congiunto di diverse forze dell’ordine

L’operazione è stata coordinata dal Commissariato di P.S. “Barriera Nizza” e ha visto la partecipazione congiunta di personale dello stesso Commissariato, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, dell’Unità Cinofila Antidroga della Polizia di Stato, del Reparto Mobile, della Polizia Ferroviaria, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Obiettivi dell’operazione

L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Torino. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità e degrado urbano, oltre a rafforzare la sicurezza nelle aree più frequentate da cittadini e pendolari.

IPA