Omicidio a Nizza, 25enne uccisa in auto da un sicario a colpi di pistola: accanto aveva il figlio di 6 mesi

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una donna di 25 anni è stato uccisa a colpi d’arma da fuoco nel tardo pomeriggio del 21 gennaio a Nizza, in Francia. La vittima si trovava in auto assieme al figlio di sei mesi, quando è stata affiancata da un sicario giunto a bordo di uno scooter. Il piccolo è rimasto illeso, mentre per la donna i soccorsi si sono rivelati inutili. Il giorno dopo la polizia francese ha arrestato il proprietario dello scooter.

Donna crivellata di colpi a Nizza, la dinamica

Il killer ha sparato alla vittima, originaria di Capo Verde, attraverso il finestrino della vettura. Il bambino sedeva sul sedile anteriore, ma è stato risparmiato e trasportato in ospedale per accertamenti.

Inizialmente si era parlato di due sicari, poi le dichiarazioni dei testimoni e le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno rivelato la presenza di una sola persona a bordo dello scooter.

ANSA

Secondo le forze dell’ordine, sono stati esplosi una decina di colpi. Diversi bossoli da 9 millimetri sono stati trovati a terra sul posto, all’incrocio tra Boulevard Napoléon-III e Avenue Henri-Matisse.

La motocicletta era priva di targa ed è fuggito a tutta velocità subito dopo. “Ho visto l’auto con i fori dei proiettili e una donna per terra. Trenta minuti dopo c’era un lenzuolo bianco sul cadavere”, ha raccontato un testimone oculare a Bfm Tv.

Le forze dell’ordine si sono subito lanciate alla ricerca del responsabile.

Le indagini, l’arresto di un sospetto e il movente

Lo scooter è stato trovato nella notte in Rue Miollis, poco distante, e il suo proprietario si è consegnato poco dopo alla polizia. Secondo la Procura, l’uomo non ha specificato di essere l’autore della sparatoria.

Mentre proseguono le ricerche dell’effettivo responsabile, che non è escluso possa essere l’arrestato, è stata aperta un’inchiesta per omicidio aggravato.

La polizia di Nizza ha anche effettuato una serie di perquisizioni e ampliato la rete delle indagini per verificare se sono coinvolte altre persone.

Inizialmente le ipotesi sul movente erano legate a un possibile regolamento di conti o al traffico di sostanze stupefacenti.

Dopo l’arresto del sospetto, gli inquirenti hanno appurato come la sequenza degli eventi suggerisca un omicidio legato alla criminalità organizzata.

Dalla Procura hanno fatto sapere che alcune prove indicano invece un possibile movente familiare. Nel mirino degli investigatori è finito un uomo fermato per aggressione qualche giorno prima.