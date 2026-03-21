Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e una condanna a seguito di episodi di rapina impropria e lesioni, questo il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Monza tra il 19 marzo e la notte successiva. Una donna italiana e un giovane somalo sono stati fermati dopo aver aggredito rispettivamente il personale di un supermercato e quello sanitario del Policlinico cittadino.

Episodi di violenza a Monza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza sono intervenuti in due distinti episodi che hanno richiesto un pronto intervento per garantire la sicurezza pubblica e tutelare le vittime delle aggressioni.

Il primo episodio: rapina impropria in un supermercato

Il 19 marzo, intorno alle ore 14:30, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una chiamata al 112 NUE da parte di un addetto alla sicurezza di un supermercato cittadino. L’uomo segnalava la presenza di una donna che, dopo aver sottratto alcuni generi alimentari, si era mostrata particolarmente agitata e aveva iniziato a colpire il personale della sicurezza.

Le Volanti della Polizia di Stato sono state inviate immediatamente sul posto. Gli agenti hanno individuato e bloccato la donna, che nel tentativo di sfuggire al controllo ha colpito con alcuni schiaffi sia la guardia giurata sia il direttore del supermercato. La donna, una cittadina italiana nata nel 1987 e residente a Monza, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stata accompagnata in Questura per gli accertamenti di rito.

Al termine delle verifiche la donna è stata arrestata con l’accusa di rapina impropria e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo episodio: lesioni a personale sanitario al Policlinico

Nella notte successiva le pattuglie della Polizia di Stato sono state allertate per una nuova aggressione, questa volta presso il Policlinico di Monza. Gli operatori sono intervenuti rapidamente dopo la segnalazione di un attacco ai danni del personale sanitario.

Giunti al pronto soccorso gli agenti hanno bloccato un giovane cittadino somalo che stava tentando di allontanarsi dalla struttura. Le prime indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti: il ragazzo, dopo essere stato curato e dimesso dall’ospedale, era rimasto nella sala d’attesa del pronto soccorso. In seguito, senza apparente motivo, aveva assunto un comportamento agitato, iniziando a correre per i corridoi e aggredendo sia il personale sanitario sia la guardia giurata, provocando loro lesioni e ferite alle braccia.

Il giovane, regolarmente presente sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di lesioni a personale sanitario e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Monza.

Convalida dell’arresto e condanna

All’esito dell’udienza l’arresto del giovane somalo è stato convalidato su richiesta della Procura della Repubblica di Monza. Il giudice ha condannato il ragazzo a 1 anno e 4 mesi di reclusione in seguito alla richiesta di patteggiamento avanzata dalle parti.

IPA