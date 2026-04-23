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Un uomo di circa 40 anni a Livorno, accusato di atti persecutori ed estorsione ai danni della sua ex datrice di lavoro, è stato arrestato. Il fermo è stato disposto dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura, dopo che la vittima ha denunciato una serie di episodi violenti e minacce, culminati in un’aggressione armata e nella fuga dell’uomo in Francia.

Perseguita l’ex datrice di lavoro a Livorno

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio dopo la cessazione del rapporto lavorativo tra la vittima e l’indagato, impiegato presso un negozio di generi alimentari gestito dalla donna.

Da quel momento, l’uomo ha iniziato a perseguitarla con richieste insistenti di rinnovo del contratto e di denaro, accompagnate da minacce di morte rivolte non solo a lei, ma anche al marito e ai figli.

Minacce e richieste di denaro

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a partire da dicembre 2025 la donna è stata costretta a consegnare quasi quotidianamente somme di denaro all’ex dipendente per un totale di circa 3000 Euro. L’uomo, senza fissa dimora, avrebbe minacciato ripetutamente la vittima, inviandole foto della sua abitazione e della sua auto, e promettendo ritorsioni violente in caso di mancato pagamento.

In un’occasione si è anche presentato in ospedale, dove era ricoverato uno dei figli della donna, continuando a esercitare pressioni psicologiche e intimidazioni.

L’aggressione armata e la fuga

Nei primi giorni di aprile 2026 la situazione è ulteriormente degenerata: mentre la donna era ferma a un semaforo, l’uomo si è introdotto nella sua vettura e, puntandole un coltellino alla gola, l’ha costretta ad accompagnarlo da un conoscente.

Anche nei giorni successivi le minacce di morte sono proseguite, fino a quando l’indagato si è dato alla fuga in Francia.

La denuncia e l’arresto

Spaventata dall’escalation di condotte aggressive e temendo per la propria incolumità e quella della famiglia, la donna si è rivolta alla Questura di Livorno per sporgere denuncia.

Le indagini della Squadra Mobile hanno confermato la veridicità delle sue dichiarazioni, portando il GIP del Tribunale di Livorno a emettere una misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, ritenuto incapace di contenere i propri impulsi e pericoloso per la reiterazione e la gravità dei comportamenti messi in atto.

La fase delle indagini preliminari

L’arrestato è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile e trasferito presso la Casa Circondariale di Livorno, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato sottolinea che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

IPA