Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Scattata a Piacenza una denuncia per occupazione arbitraria di immobile nella zona di via Boselli, dove un cittadino egiziano di 44 anni è stato trovato all’interno dell’appartamento da cui era stato sfrattato poche ore prima. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver minacciato il proprietario e aver forzato l’ingresso nell’abitazione.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Boselli a seguito della richiesta d’aiuto del proprietario di un appartamento.

Secondo quanto ricostruito, il proprietario dell’immobile aveva segnalato la presenza del suo ex inquilino, sfrattato per morosità nella stessa mattinata, nonostante l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario che aveva provveduto anche a cambiare le serrature della porta d’ingresso. Il soggetto, identificato come cittadino egiziano di 44 anni, regolare sul territorio nazionale e già conosciuto alle forze dell’ordine, si era ripresentato presso l’abitazione.

L’intervento della Polizia

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo all’interno dell’appartamento. Prima di essere accompagnato in Questura per gli accertamenti, il cittadino egiziano aveva minacciato il proprietario e aveva forzato l’ingresso nell’immobile. Nonostante l’evidenza dei fatti, l’uomo ha dichiarato di essere ancora il conduttore dell’appartamento e di non essere a conoscenza delle ragioni per cui le serrature erano state cambiate. Ha inoltre riferito di essere entrato solo per recuperare i suoi effetti personali.

La denuncia e i provvedimenti

A seguito della denuncia presentata dal proprietario, il cittadino egiziano, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Piacenza, è stato denunciato per occupazione arbitraria di immobile ai sensi dell’articolo 634 bis del codice penale, come introdotto dall’art.10 comma 1 del decreto-legge 11 aprile 2025 n.48.

Il contesto e le misure di prevenzione

L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti delle situazioni di occupazione abusiva e di rispetto delle procedure di sfratto. Il cittadino egiziano era già destinatario di un Avviso Orale, misura di prevenzione che viene adottata nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, a conferma della sua posizione già attenzionata dalle autorità.

IPA