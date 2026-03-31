"Vieni in bagno, ti devo parlare" e lo accoltellano a Scampia a scuola, 14enne ferito e due minori denunciati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nel bagno di una scuola a Scampia. Il 14enne sarebbe stato attirato lì con un pretesto e sarebbe stato ferito alla gamba da un ragazzo di 17 anni, denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma. Un giovane di 15 anni è invece accusato di favoreggiamento: avrebbe nascosto l’arma dopo il ferimento.

Studente accoltellato a Scampia: la ricostruzione dei fatti

L’episodio risale al pomeriggio di lunedì 30 marzo, attorno alle 17, quando la dirigente scolastica dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri”, in viale della Resistenza a Scampia, ha richiesto l’intervento dei carabinieri perché un ragazzo di 14 anni era stato ferito a una gamba.

Il 14enne, sotto choc e visibilmente impaurito, ha faticato a ricostruire l’accaduto. Decisivo, in tal senso, è stato il contributo della dirigente.

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In base a quanto emerso, come riportato dal Corriere della Sera, poco prima dell’aggressione un 17enne, assieme ad altri coetanei, avrebbe attirato la vittima nei bagni della scuola con un pretesto. “Vieni in bagno, ti devo parlare“, sarebbe stata la sua frase.

Una volta lì, il 17enne avrebbe estratto un coltello, simulando ripetutamente il gesto di colpire, per poi affondare il fendente alla gamba del ragazzo di 14 anni.

Le indagini dei carabinieri sull’accoltellamento a scuola a Scampia

Il contesto in cui è maturato l’episodio ha fatto pensare a un caso di bullismo.

Una volta individuato il presunto responsabile, i carabinieri hanno esteso le indagini all’abitazione del 17enne. Lì, nascosto tra la biancheria in un comodino, è stato rinvenuto un coltello a serramanico, non compatibile però con la ferita riportata dal 14enne.

Ulteriori accertamenti hanno condotto i militari nei pressi degli uffici dell’8ª Municipalità del Comune di Napoli, dove un giovane di 15 anni, ritenuto amico del presunto aggressore, avrebbe nascosto l’arma utilizzata (un coltello a farfalla con il manico bianco striato di nero) in un canale di scolo coperto da un listello in legno.

Gli investigatori hanno sequestrato anche gli smartphone. Non è escluso che possa essere stato girato un video dell’accoltellamento.

Di cosa sono accusati il 17enne e il 15enne

Il 17enne è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma.

Il 15enne, invece, dovrà rispondere di favoreggiamento.