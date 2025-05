Vieri si sfoga dopo il malore alle Maldive: "Mai avuta una roba del genere", come sta adesso l'ex calciatore

Christian Vieri, 51 anni, nei giorni scorsi, mentre si trovava in vacanza alle Maldive assieme alla moglie Costanza Caracciolo e alle sue due figlie Stella e Isabel, ha accusato un malore. L’ex calciatore dell’Inter, a causa del precario stato di salute, ha deciso di rientrare in anticipo in Italia dove si sta curando. Sui suoi profili social si è sfogato, spiegando che da oltre due settimane sta prendendo medicine e antibiotici.

Christian Vieri, malore alle Maldive: come sta l’ex calciatore

A raccontare cosa è accaduto è stato lo stesso Vieri attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram dove ha anche condiviso delle foto in cui si mostra in ospedale.

In particolare, l’ex attaccante della Nazionale si è immortalato con la maschera per l’ossigeno, affermando che da quasi venti giorni sta prendendo “le medicine“.

Fonte foto: IPA L’ex calciatore Christian Vieri

Quando sono iniziati i problemi e le cure con antibiotici e cortisone

I problemi sono iniziati lo scorso 24 aprile, mentre era in vacanza alle Maldive con la sua famiglia. Prima di far ritorno in Italia è stato ricoverato sull’isola in cui si trovava. La situazione sta migliorando.

“Sto meglio – ha riferito l’ex bomber -, ho meno tosse, oggi ho fatto una passeggiata”.

Vieri ha detto che gli antibiotici e il cortisone “stanno funzionando” e che da lunedì dovrebbe smettere di assumere i medicinali, a patto che il dottore non ravvisi la necessità di proseguire con le cure.

“Vedrò il medico, vediamo come va”, ha aggiunto ‘Bobo’ al fianco della moglie Costanza Caracciolo.

Lo sfogo dell’ex attaccante della Nazionale

“Per fortuna non è polmonite, 10-15 giorni di riposo”, aveva spiegato Vieri, sempre via social, pochi giorni fa. Tuttavia quello che sperava che fosse un malessere passeggero si è rivelato un problema più duraturo.

I giorni di convalescenza sono diventati quasi venti, per la precisione, al momento, sono diciannove.

“Ma si può prendere una mezza polmonite, prendere antibiotici e cortisone… Che ca**o di roba è? Mai avuto una cosa del genere”, lo sfogo di Vieri.