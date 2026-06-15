Vietato rubare la sabbia in spiaggia e fumare sotto l'ombrellone, multe salate al mare fino a 3mila euro

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

In vista dell’estate, sono state inasprite alcune sanzioni già previste in spiaggia. Non si potrà rubare la sabbia e portarla a casa – così come conchiglie o simili – né si potrà fumare sotto l’ombrellone, pena vedersi comminare delle maxi multe fino a 3mila euro per chi si macchia di comportamenti proibiti al mare.

Cosa non si può fare in spiaggia

In vista dell’estate, delle villeggiature stagionali ma anche dei fine settimana al mare, è opportuno ricordare e conoscere le regole comportamentali da tenere in spiaggia per evitare sanzioni.

I litorali italiani d’altronde sono e saranno sempre più presi d’assalto dai bagnanti che, anche senza saperlo, potrebbero commettere infrazioni che gli possono valere anche multe molto salate.

Dalla sabbia al fumo, tutto quello che può portare a sanzioni e multe

Come spiega Il Giornale, le sanzioni sono più aspre rispetto agli anni precedenti e comprendono diversi comportamenti vietati per quanti popoleranno le nostre spiagge.

Tra le cose da non fare c’è sicuramente quella di portare a casa sabbia, conchiglie e ciottoli, prelevandoli dalle spiagge. Si tratta, infatti, di un comportamento vietato disciplinato dal Codice della Navigazione e del Demanio.

Quanti saranno scoperti a farlo – e negli aeroporti i controlli delle Fiamme Gialle sono continui e regolari – potranno essere puniti con multe che vanno da un minimo di 500 a un massimo di 3mila euro, come avviene in Sardegna dov’è presenta una legge regionale, la 16/2017, che disciplina la materia.

I comportamenti vietati al mare

Rispetto agli ultimi anni, sono aumentate le zone non fumatori anche all’aria aperta, nate per contenere l’impatto ambientale dei mozziconi di sigaretta gettati in spiaggia. A Rimini, per esempio, il divieto di fumo (valido anche per sigarette elettroniche e tabacco riscaldato) è esteso a tutte le aree dove si trovano gli stabilimenti balneari e chi sgarra può pagare multe da 25 a 500 euro.

Ancora, non si possono accendere fuochi, falò e griglie in spiaggia altrimenti si viene multati da un minimo di 500 a un massimo di mille euro. Non si può pernottare o campeggiare nelle spiagge né lasciare ombrelloni e sedie sulle spiagge libere dopo le ore 20.

Vietato ascoltare musica ad alto volume o si verrà sanzionati con multe comprese tra 50 e 500 euro e, infine, non si potranno far volare droni lungo i litorali per questioni legate a sicurezza e privacy.