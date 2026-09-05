Vigevano, trova la moglie in auto con un altro uomo e aggredisce il rivale: arrestato

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un uomo di 41 anni, magazziniere e residente a Vigevano, è stato arrestato dopo aver aggredito un altro uomo trovato in auto con la moglie. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre in una zona non lontana dal centro della città. Secondo quanto ricostruito, il 41enne si sarebbe svegliato all’improvviso e non avrebbe trovato la moglie a letto. Dopo averla cercata in casa e aver provato a chiamarla più volte senza ricevere risposta, sarebbe uscito in strada. A pochi metri dall’abitazione avrebbe notato un’auto parcheggiata con due persone appartate all’interno. Una di loro era la moglie.

Trova la moglie in auto con un altro uomo, l’aggressione a Vigevano

Come riporta il Corriere della Sera, l’uomo si sarebbe avvicinato alla vettura, avrebbe aperto una portiera e avrebbe chiesto alla donna di rientrare subito in casa.

Subito dopo avrebbe trascinato fuori dall’auto l’altro uomo, un parrucchiere, iniziando a colpirlo con pugni al volto.

La vittima dell’aggressione avrebbe poi cercato di usare il cellulare per chiedere aiuto.

A quel punto, secondo la ricostruzione, il 41enne gli avrebbe strappato il telefono dalle mani e lo avrebbe colpito di nuovo.

Poi sarebbe rientrato in casa portando con sé il cellulare.

L’allarme lanciato dai vicini

Le urla avrebbero allarmato alcuni vicini, che hanno chiamato la polizia e il 118.

Gli agenti del commissariato di Vigevano sono intervenuti rapidamente sul posto.

Hanno raccolto le prime testimonianze e recuperato il telefono sottratto al parrucchiere.

L’uomo aggredito è stato soccorso dal personale sanitario e dovrebbe guarire in poco meno di un mese.

L’arresto dell’aggressore

Il magazziniere è stato arrestato con le accuse di lesioni personali e rapina, legate rispettivamente all’aggressione fisica e alla sottrazione del cellulare.

L’arresto è stato convalidato, ma il 41enne è stato scarcerato.

L’uomo, che non ha precedenti penali, dovrà comparire davanti ai giudici per il processo, fissato per il 15 ottobre.