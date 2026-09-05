Vigevano, trova la moglie in auto con un altro uomo e aggredisce il rivale: arrestato
Dopo l'aggressione a Vigevano, l'uomo è stato arrestato con le accuse di lesioni personali e rapina
Un uomo di 41 anni, magazziniere e residente a Vigevano, è stato arrestato dopo aver aggredito un altro uomo trovato in auto con la moglie. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre in una zona non lontana dal centro della città. Secondo quanto ricostruito, il 41enne si sarebbe svegliato all’improvviso e non avrebbe trovato la moglie a letto. Dopo averla cercata in casa e aver provato a chiamarla più volte senza ricevere risposta, sarebbe uscito in strada. A pochi metri dall’abitazione avrebbe notato un’auto parcheggiata con due persone appartate all’interno. Una di loro era la moglie.
- Trova la moglie in auto con un altro uomo, l'aggressione a Vigevano
- L'allarme lanciato dai vicini
- L'arresto dell'aggressore
Trova la moglie in auto con un altro uomo, l’aggressione a Vigevano
Come riporta il Corriere della Sera, l’uomo si sarebbe avvicinato alla vettura, avrebbe aperto una portiera e avrebbe chiesto alla donna di rientrare subito in casa.
Subito dopo avrebbe trascinato fuori dall’auto l’altro uomo, un parrucchiere, iniziando a colpirlo con pugni al volto.
La vittima dell’aggressione avrebbe poi cercato di usare il cellulare per chiedere aiuto.
A quel punto, secondo la ricostruzione, il 41enne gli avrebbe strappato il telefono dalle mani e lo avrebbe colpito di nuovo.
Poi sarebbe rientrato in casa portando con sé il cellulare.
L’allarme lanciato dai vicini
Le urla avrebbero allarmato alcuni vicini, che hanno chiamato la polizia e il 118.
Gli agenti del commissariato di Vigevano sono intervenuti rapidamente sul posto.
Hanno raccolto le prime testimonianze e recuperato il telefono sottratto al parrucchiere.
L’uomo aggredito è stato soccorso dal personale sanitario e dovrebbe guarire in poco meno di un mese.
L’arresto dell’aggressore
Il magazziniere è stato arrestato con le accuse di lesioni personali e rapina, legate rispettivamente all’aggressione fisica e alla sottrazione del cellulare.
L’arresto è stato convalidato, ma il 41enne è stato scarcerato.
L’uomo, che non ha precedenti penali, dovrà comparire davanti ai giudici per il processo, fissato per il 15 ottobre.