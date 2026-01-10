Vigilante 55enne morto a Cortina in uno dei cantieri olimpici, faceva controlli a -16 °C

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La notte dell’8 gennaio è morto un vigilante di uno dei cantieri olimpici di Milano-Cortina. Si tratta di Pietro Zantonini, 55 anni e originario di Brindisi, deceduto per cause ancora in corso di accertamento durante un turno a Cortina d’Ampezzo. Sul caso indaga la Procura, i parenti dell’uomo sostengono lamentasse “carenza di tutele adeguate”.

La morte del vigilante in un cantiere di Milano-Cortina 2026

L’uomo era impegnato in un servizio di vigilanza, per una ditta esterna, a un cantiere per un’opera di fronte allo stadio del ghiaccio di Cortina.

Nella notte è morto per motivi al momento non chiari. L’autopsia, che verrà eseguita dall’anatomopatologo Andrea Porzionato incaricato dalla Procura, dovrà accertare cause e le circostanze del decesso.

A chiamare il 118, da quanto emerge, sono stati i suoi colleghi, a cui aveva chiesto aiuto al telefono.

Zantonini svolgeva servizio di vigilanza nel cantiere dello stadio del ghiaccio: lavorava in un gabbiotto da cui usciva ogni due ore, per la ricognizione.

Dalle prime notizie, quando i soccorritori sono arrivati hanno tentato di rianimarlo ma non ci sono riusciti. La moglie ha presentato denuncia ai carabinieri, il pm Claudio Fabris ha disposto l’autopsia della salma.

La famiglia del vigilante

La famiglia del vigilante ha denunciato che l’uomo “era impegnato in un turno notturno, all’aperto, in condizioni climatiche particolarmente rigide”.

In una nota l’avvocato Francesco Dragone e i familiari di Pietro Zantonini, hanno sottolineato che l’uomo “avrebbe più volte manifestato preoccupazioni e lamentele in merito alle condizioni di lavoro, ai turni notturni prolungati e alla mancanza di adeguate tutele”.

Turni che, hanno aggiunto, sarebbero stati in alcuni casi anche consecutivi.

Si tratta di elementi, ha detto ancora la famiglia, “che rendono necessario un approfondimento giudiziario e che riportano al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e delle condizioni di lavoro nei cantieri e nei servizi collegati ai grandi eventi, in particolare in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026″.

Zantonini era arrivato in Veneto a settembre 2025 e lavorava con un contratto a termine, già prorogato, che sarebbe scaduto a fine gennaio.

Le condizioni climatiche

La notte della morte di Zantonini, le condizioni climatiche erano particolarmente rigide a Cortina D’Ampezzo.

Il lavoratore sarebbe stato impegnato in un servizio all’aperto l’8 gennaio quando la temperatura minima ha raggiunto -16 gradi.

I vertici di Simico, la società per le infrastrutture olimpiche, si sono dichiarati “profondamente rammaricati e turbati per il decesso”. Dopo l’esposto presentato dai familiari, l’autorità giudiziaria ha ordinato il sequestro della salma e l’esame medico-legale.

I sindacati

“Certamente sarebbe estremamente grave se il 55enne avesse pagato con la morte il senso del dovere. In attesa dei necessari chiarimenti, ci stringiamo ai familiari della vittima, colpiti da un così grave lutto”, ha dichiarato il segretario generale della Uil Veneto Roberto Toigo, commentando la morte del vigilante Pietro Zantonini a Cortina d’Ampezzo (Belluno).

“Saranno le indagini a stabilire le cause della morte“, ha premesso Toigo, sottolineando che “le uniche cose che sappiamo sono che il lavoratore era impegnato in un turno notturno, all’aperto, in condizioni climatiche rigide e che – secondo i familiari – aveva più volte manifestato preoccupazione per le condizioni di lavoro. Attendiamo quindi il lavoro degli inquirenti e il risultato delle indagini”.