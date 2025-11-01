Vigilante morto vicino Benevento, schiacciato da un cancello di ferro durante la ronda a Tufara Valle

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È stato travolto da un cancello durante il turno di guardia ed è morto schiacciato. Un vigilante di 55 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro mentre era impegnato nella ronda nella zona della stazione ferroviaria di Tufara Valle, frazione di Apollosa, nel Beneventano. La guardia giurata è finita sotto la pesante struttura di ferro a scorrimento che, per motivi ancora in fase di accertamento, sarebbe ceduta all’improvviso.

L’incidente sul lavoro in provincia di Benevento

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre, durante la ronda nella zona stazione chiusa da tempo per lavori di rifacimento della linea Eav.

Secondo quanto ricostruito finora e riportato dal Corriere della Sera, il grosso cancello di ferro era chiuso, ma per motivi ancora da chiarire sarebbe uscito dai binari abbattendosi sopra la guardia giurata e schiantandosi al suolo.

Il comune di Apollosa, in provincia di Benevento, dove la guardia giurata è morta schiacciata da un cancello di ferro durante la ronda

Il vigilante morto schiacciato da un cancello

Il vigilante, residente a Benevento, non ha avuto il tempo di scansarsi e sarebbe morto sul colpo, come dichiarato dal medico legale arrivato sul luogo.

Ad allertare i soccorsi è stato un collega. Per liberare la vittima dalla massiccia struttura è stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco, che l’hanno sollevata con un mezzo. Sul posto anche i carabinieri e il personale sanitario del 118, che però non ha potuto fare nulla per soccorrere il 55enne.

Le indagini

La procura di Benevento ha disposto l’autopsia sul corpo della guardia giurata per fare luce sulle cause della morte e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Stando a quanto emerso finora dalle indagini, è probabile che il vigilante sia stato travolto mentre stava aprendo o chiudendo il cancello per effettuare controlli nella stazione.

Ancora da chiarire se il 55enne lavorasse all’interno dell’area, dove sono custoditi materiali e mezzi impiegati nel cantiere, o all’esterno.

L’episodio si è verificato a distanza di pochi giorni dall’ennesima morte sul lavoro, avvenuto a Cavriana, vicino Mantova, dove Diego Lucchini ha perso la vita a 23 anni dopo essere rimasto incastrato in un macchinario.