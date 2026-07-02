Vigilanza Rai e dimissioni di opposizione e maggioranza, chi è Simona Agnes e cosa c'è dietro il terremoto

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Da Federica Frangi e Antonio Marano a Simona Agnes e Giampaolo Rossi: uomini e donne del Governo nel Cda Rai

Il Parlamento e il Governo hanno scelto i nuovi membri del Cda della Rai: chi sono Federica Frangi, Antonio Marano, Simona Agnes, Giampaolo Rossi e quali partiti li hanno voluti