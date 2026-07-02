Vigilanza Rai e dimissioni di opposizione e maggioranza, chi è Simona Agnes e cosa c'è dietro il terremoto
Le dimissioni in blocco azzerano la Vigilanza Rai, fatto mai accaduto: lo scontro politico sulla nomina del presidente paralizza la Commissione
Per la prima volta nella sua storia la Commissione di vigilanza Rai resta senza componenti dopo le dimissioni in blocco di opposizione e maggioranza. Al centro dello scontro c’è la mancata nomina di Simona Agnes alla presidenza della Rai, una vicenda che da mesi paralizza l’organismo parlamentare e che ora si intreccia anche con gli equilibri politici della maggioranza.
- Vigilanza Rai, dimissioni di opposizione e maggioranza
- Vigilanza Rai, cosa sta succedendo
- Chi è Simona Agnes
- Iniziata la campagna elettorale?
Vigilanza Rai, dimissioni di opposizione e maggioranza
Una giornata dunque senza precedenti quella vissuta dalla Commissione parlamentare di vigilanza Rai.
Giovedì 2 luglio si sono dimessi tutti i 42 componenti dell’organismo bicamerale: prima i parlamentari delle opposizioni insieme alla presidente Barbara Floridia (M5S), poi, nel pomeriggio, anche i rappresentanti del centrodestra.
La Commissione resta così priva di componenti e, di fatto, impossibilitata a svolgere le proprie funzioni.
Vigilanza Rai, cosa sta succedendo
Lo scontro affonda le radici nella mancata conferma del presidente della Rai.
La Commissione di vigilanza è infatti chiamata a ratificare la nomina con una maggioranza dei due terzi, soglia che la maggioranza non può raggiungere senza il sostegno delle opposizioni. Ma da settembre 2024 il voto non è mai arrivato.
Le opposizioni, nella lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, accusano il centrodestra di aver “sequestrato politicamente” la Commissione, bloccandone i lavori per evitare una bocciatura della candidata indicata dal governo.
Differente la replica della maggioranza, che attribuisce invece la paralisi ai partiti di centrosinistra, accusati di aver ostacolato per pregiudizio la nomina.
Chi è Simona Agnes
Al centro della vicenda c’è Simona Agnes, manager e figlia di Biagio Agnes, storico direttore generale della Rai.
Il suo nome era stato indicato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per la presidenza del servizio pubblico, ma la nomina non è mai stata confermata dalla Commissione di vigilanza per la mancanza della maggioranza qualificata richiesta dalla legge.
Per evitare una bocciatura formale, nei mesi scorsi la maggioranza aveva scelto più volte di non garantire il numero legale, lasciando di fatto la Commissione in una situazione di stallo.
Nelle scorse settimane il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti aveva anche avviato uno sciopero della fame, poi trasformato in sciopero della sete e culminato con un simbolico “autosequestro” alla Camera, per chiedere lo sblocco della Commissione.
Nonostante la convocazione di una seduta, la situazione è rimasta invariata fino alle dimissioni collettive.
Iniziata la campagna elettorale?
Dietro il braccio di ferro ci sarebbero però anche gli equilibri politici interni alla maggioranza.
Come scrive il Corriere della Sera, la vicenda si intreccia con le tensioni tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega sulla governance della Rai e con le strategie in vista di possibili elezioni anticipate.
In questo quadro, le dimissioni di tutti i componenti della Commissione rischiano di allungare ulteriormente i tempi per la nomina del presidente e di lasciare ancora senza soluzione lo stallo che dura ormai da quasi due anni.