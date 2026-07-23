Vigile del fuoco Alessandro Marchì morto nell'incendio a San Cataldo dopo un malore, ricoverato un collega

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Sicilia. Un vigile del fuoco di 59 anni, Alessandro Marchì, è morto a causa di un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo. Un suo collega, colto anche lui da malore durante l’intervento, è stato ricoverato all’ospedale di Caltanissetta. Da giorni i vigili del fuoco sono in azione per contrastare numerosi incendi scoppiati in varie zone dell’isola.

Morto il vigili del fuoco Alessandro Marchì

Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto nella giornata di ieri, mercoledì 22 luglio, in seguito a un malore accusato durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo.

Come riferito dai vigili del fuoco, il caporeparto Alessandro Marchì, 59 anni, si è sentito male mentre era in corso una ricognizione per la gestione delle operazioni di soccorso.

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Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Caltanissetta, dove è morto poco dopo l’arrivo.

Incendio a San Cataldo, ricoverato un collega

Anche un altro vigile del fuoco collega di Marchì è finito all’ospedale, sempre per un malore accusato nel corso dell’intervento per l’incendio a San Cataldo.

Il rogo si è avvicinato ad alcune abitazioni in contrada Mimiani ed è stata necessaria l’evacuazione di diverse famiglie.

Il cordoglio del ministro Piantedosi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso su X “profondo dolore” per la scomparsa del vigile del fuoco.

Alessandro Marchì “ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere, al servizio della collettività”, ha scritto il ministro.

“Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivolgo, a nome mio e del Ministero dell’Interno, le più sentite condoglianze. Non sarà dimenticato”.

Gli incendi in Sicilia

Da giorni la Sicilia è alle prese con decine di incendi divampati in tutta l’isola, alimentati dal gran caldo e dal vento di scirocco.

Da Palermo a Catania, numerosi roghi, in alcuni casi pericolosamente vicini alle case, stanno mettendo sotto pressione vigili del fuoco e Protezione civile.

La situazione più grave in provincia di Agrigento, con diversi incendi di vaste dimensioni divampati a Bivona, Canicattì, Menfi e Aragona.

A Santo Stefano Quisquina oltre 100 persone sono state sgomberate per un grosso rogo vicino al centro abitato.