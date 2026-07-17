Vigile Domenico Mora fratello di Lele ferito a Legnago da un uomo fuggito all'alt della polizia, come sta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un agente della polizia locale è rimasto ferito a Legnago, in provincia di Verona, durante un inseguimento nato dopo il mancato rispetto dell’alt da parte di un uomo in sella a un motorino. L’episodio è avvenuto nella mattina del 16 luglio. Il vigile coinvolto è Domenico Mora, fratello di Lele Mora, ex agente dei vip.

Vigile Domenico Mora ferito a Legnago, cosa è successo

Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere del Veneto, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo l’invito a fermarsi da parte del vigile Domenico Mora ad un uomo che viaggiava su un motorino.

Il 40enne italiano residente nel Padovano non si sarebbe fermato al controllo.

Gli agenti volevano sottoporlo ad accertamenti per uno specchietto non in regola, ma il conducente avrebbe accelerato e si sarebbe allontanato, dando inizio a un inseguimento durato circa dieci chilometri.

Durante l’inseguimento, l’uomo sul motorino avrebbe percorso anche una pista ciclabile, creando una situazione di pericolo per i passanti e per chi si trovava lungo il tragitto.

L’aggressione al fratello di Lele Mora

L’inseguimento si sarebbe concluso a Begosso, frazione del Comune di Terrazzo.

Il conducente del motorino si sarebbe schiantato contro il mezzo dell’ufficio mobile della polizia locale che lo stava inseguendo.

A bordo c’erano gli agenti Domenico Mora e Talisa Milan.

A seguito dell’impatto, il 40enne sarebbe caduto sull’asfalto.

Dopo essersi rialzato, avrebbe avuto una breve colluttazione con gli agenti intervenuti per bloccarlo.

In quel momento l’uomo avrebbe preso il casco e lo avrebbe scagliato contro Domenico Mora, colpendolo al labbro.

Come sta Domenico Mora

Domenico Mora è stato portato al Pronto soccorso dopo essere stato ferito al labbro.

L’agente ha ricevuto una prognosi di pochi giorni ed è stato dimesso poco dopo le cure.

Le sue condizioni non destano quindi particolare preoccupazione.

A confermarlo è stato anche il sindaco di Legnago, Paolo Longhi, intervenuto sui social dopo l’accaduto.

“Fortunatamente Domenico sta bene”, ha scritto il primo cittadino.

Il sindaco ha espresso vicinanza ai due vigili: “A lui e a Talisa va tutta la mia vicinanza e il ringraziamento dell’amministrazione comunale per il coraggio, la professionalità e il senso del dovere dimostrati”.

Le denunce dopo l’aggressione

Dopo l’episodio, il Comune di Legnago ha annunciato la volontà di presentare tutte le denunce del caso.

“Provvederemo naturalmente a presentare tutte le denunce del caso, affinché quanto accaduto venga perseguito con la massima fermezza”, ha scritto il sindaco di Legnago.