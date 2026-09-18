Vigilia di Pontida infuocata, Borghezio attacca Salvini: "Non è segretario della Lega, fa parte del Carnevale"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il raduno della Lega a Pontida non è neanche cominciato che è già infuocato. Ad animare la vigilia dell’incontro che si terrà domenica 20 settembre è l’ex del Carroccio Mario Borghezio, oggi passato a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che ha puntato il dito contro Matteo Salvini. Per l’ex leghista, infatti, il leader del Carroccio non sarebbe il segretario della Lega, bensì di “Salvini premier”.

Verso Pontida, tra tensioni e attacchi

Pontida 2026 non sarà di certo facile per Matteo Salvini, con la sua leadership nella Lega a rischio.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, si trova al centro di una delicata trattativa con la componente nordista del Carroccio. E il palcoscenico sarà proprio il pratone, con i dirigenti e i governatori che proveranno a strappargli l’accordo tanto desiderato.

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Intanto però le tensioni non mancano alla vigilia, con Mario Borghezio che carica ancor di più l’ambiente.

La provocazione di Borghezio

A margine di un incontro a Torino sul tema della sicurezza a cui partecipa Roberto Vannacci, Mario Borghezio ha guardato al suo passato tornando a parlare della Lega e di Matteo Salvini.

Rispondendo alla domanda se quella di domenica sarà l’ultima Pontida per Matteo Salvini da segretario, l’ex del Carroccio ha provocato: “Salvini non è il segretario Lega, Salvini è il segretario della Salvini Premier. Quindi, diciamo che fa parte del Carnevale”.

Le trattative a Pontida

All’interno della Lega si sta consumando una complessa trattativa politica tra il segretario Salvini e l’ala nordista del partito. I vertici cercano di evitare spaccature e preservare l’unità della rassegna, ma la strada è ricca di ostacoli.

In vista dell’appuntamento del 20 settembre, il partito pare spaccato in due. Da una parte la leadership di Matteo Salvini, dall’altra la componente nordista del Carroccio con dirigenti e governatori settentrionali che chiedono segnali di discontinuità rispetto alla gestione centralizzata e sovranista.

L’obiettivo della “seconda ala” è quella di cambiare lo statuto interno della Lega. L’intenzione dei dissidenti è quella di ripristinare un assetto maggiormente collegiale, ridisegnare la rappresentanza degli interessi produttivi del Nord e ridefinire i processi decisionali del partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

L’augurio di Vannacci a Salvini

E intanto l’ex generale Roberto Vannacci, come fatto da Borghezio, dedica un pensiero a Matteo Salvini, a Pontida e alla Lega.

Il leader di Futuro Nazionale, infatti, a margine dell’incontro organizzato a Torino dal sindacato di polizia Fsp, ha fatto gli auguri al ministro e a tutti i leghisti affinché a Pontida ci sia “un’ottima riunione, un evento partecipato, allegro e che raggiunga gli obiettivi”.

“Non ho nulla contro di loro, anzi”, ha detto.