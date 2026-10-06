Vigneto trasformato in una serra della droga tra Licata e Butera, 72enne nei guai

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tra Licata e Butera i carabinieri hanno scovato e sequestrato 88 piante di marijuana e un fucile, durante un blitz finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e armi. L’intervento, che ha visto coinvolto un uomo di 72 anni, si è svolto in contrada Turcio, dove sono stati rinvenuti droga e armi detenute senza autorizzazione.

Operazione dei Carabinieri tra Licata e Butera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Sezione Operativa della Compagnia di Licata (Agrigento), con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, ha portato a termine un servizio mirato nei territori di Licata e Butera (Caltanissetta).

Durante le attività di controllo, i militari hanno ispezionato un fondo agricolo situato in contrada Turcio, adibito a vigneto e di proprietà di un uomo di 72 anni residente in zona. All’interno del terreno sono state trovate 88 piante di marijuana, insieme alle relative infiorescenze, per un peso complessivo di circa 70 chilogrammi. Il ritrovamento ha rappresentato un importante sequestro nell’ambito della lotta alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisizione domiciliare e sequestro di armi

Le operazioni sono poi proseguite presso l’abitazione del proprietario del fondo agricolo. Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile da caccia marca Franchi e 141 cartucce calibro 12. Secondo quanto accertato, sia l’arma che le munizioni sarebbero state detenute senza le necessarie autorizzazioni, configurando così il reato di detenzione abusiva di arma comune da sparo e relative munizioni.

Al termine delle attività, i militari hanno proceduto al sequestro di arma, munizioni e sostanza stupefacente. L’uomo di 72 anni è stato deferito in stato di libertà alle Procure della Repubblica di Agrigento e Gela per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo e munizioni.