Vignetta di Charlie Hebdo sulla mamma morta dell'allenatore Deschamps, è caso in Francia: “Crudeltà gratuita"

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Ginette, la mamma dell’allenatore della nazionale francese Didier Deschamps, è morta nel corso dei Mondiali FIFA 2026. Il noto giornale satirico Charlie Hebdo ha dedicato una vignetta alla notizia dove si mostra il ct sollevare come una coppa l’urna funeraria e in Francia scoppia la polemica.

Morta la mamma di Didier Deschamps

Nella mattinata di domenica 21 giugno Ginette, madre di Didier Deschamps, è morta in Francia mentre il figlio si trovava negli Stati Uniti.

L’allenatore della nazionale francese ha lasciato il ritiro della squadra, impegnata nei Mondiali di Calcio 2026, per partecipare ai funerali.

Il ct aveva affidato la nazionale al vice Guy Stephan per l’ultima partita del girone contro la Norvegia.

Pochi giorni dopo, Deschamps è tornato a Boston, negli Stati Uniti, per accompagnare la Francia nella gara per la Coppa del Mondo.

La vignetta di Charlie Hebdo

L’ultimo numero del noto giornale satirico Charlie Hebdo ha coperto la notizia con una cruda vignetta.

Il disegno mostra Deschamps sorridente mentre alza al cielo quello che, a prima vista, sembra essere un trofeo.

“Didiere Deschamps porta a casa la Coppa” riporta la didascalia, non si tratta, però, della Coppa del Mondo.

Quella che tiene in mano il ct è un’urna funeraria, con incisa l’inequivocabile scritta “Maman”.

In Francia scoppia la polemica

La vignetta è diventata virale in poche ore, suscitando gli indignati commenti di migliaia di utenti, nonché lo sdegno di politica e istituzioni.

“Questa vignetta non è divertente. – scrive su X il deputato Antoine Léaument – Bisogna essere insensibili al dolore altrui per riderne e pubblicare una cosa simile. Didier Deschamps non è solo un personaggio pubblico: è un figlio in lutto. Un po’ di rispetto è chiedere troppo?”.

“Vignetta disgustosa. Difenderò sempre la libertà di espressione, ma questa di Charlie Hebdo è davvero una idea disgustosa e ai miei occhi, è di una crudeltà gratuita” afferma il responsabile della federazione francese Bachir Nehar.

Mentre il presidente della Federcalcio Philippe Diallo commenta: “Eravamo tutti Charlie (dopo l’attentato del 2015 alla redazione del giornale, ndr), ma l’ho trovata molto inappropriata nei confronti di un uomo in difficoltà. La FFF sostiene la massima libertà di espressione, ma questa vignetta è comunque irrispettosa e indecente”.