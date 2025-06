Viktoria Nikolova morta a Bergamo, nel 2023 un 15enne era stato trovato ferito: cosa c'è nell'ex fabbrica

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex fabbrica Reggiani di Bergamo, dove è stata ritrovata morta la 14enne Viktoria Nikolova, è da tempo segnalata come pericolosa, ma anche come ritrovo di ragazzini che praticano parkour o esplorano luoghi abbandonati. Nel 2023 un ragazzino che si era introdotto nella fabbrica era caduto da un lucernario rimanendo gravemente ferito.

Il ritrovamento di Viktoria Nikolova

Nella prima mattinata del 27 giugno è stata ritrovata, nella fabbrica abbandonata Reggiani di Bergamo, Viktoria Nikolova, la 14enne scomparsa dal 25 giugno, il giorno prima di sostenere l’esame di terza media.

Secondo le prime indagini, la ragazzina sarebbe caduta da un punto molto alto e sarebbe morta a seguito delle ferite riportate nell’impatto con il terreno. Nessun’altra persona sarebbe al momento coinvolta.

Le ipotesi sulla morte della ragazza sono principalmente l’incidente e il suicidio. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, gli investigatori riterrebbero la seconda più probabile, anche perché la ragazza avrebbe inviato un messaggio d’addio ai parenti, secondo quanto riferito da LaPresse.

La fabbrica ex Reggiani di Bergamo

La Reggiani è stata un’azienda tessile di Bergamo, aperta all’inizio del ventesimo secolo e chiusa cento anni dopo, nel 2008, vittima della crisi del tessile italiano. Il suo impianto si trova alla periferia nord-est della città, a poca distanza dallo stadio dell’Atalanta.

Fin dalla chiusura, per l’area era stato pensato un futuro da zona residenziale mista, ma per quasi 20 anni nessuno dei molti progetti proposti è mai stato realizzato. I 110mila metri quadri del fabbricato sono quindi rimasti in rovina.

Negli anni dell’abbandono, la Reggiani è diventata un punto di ritrovo soprattutto per giovani e giovanissimi che usano il capannone in rovina per fare graffiti, parkour o semplicemente per esplorare.

Gli incendi e gli incidenti

Dallo stato di abbandono del complesso sono sorti, negli anni, diversi problemi. Oltre al degrado dell’area, i problemi principali sono i numerosi incendi dolosi e gli incidenti.

Per quanto riguarda gli incendi, i vigili del fuoco di Bergamo hanno segnalato che, nel corso di un anno, sono costretti a intervenire in media 40 volte per spegnere i roghi appiccati alla struttura.

L’ultimo incidente invece risale al 2023, quando un altro ragazzino, di soli 15 anni, si è introdotto nella struttura per disegnare dei graffiti ed è caduto da un lucernario, ferendosi in maniera molto grave.