Viktoria Nikolova trovata morta a Bergamo, chi era la 14enne scappata dalla guerra: "Mancava da due giorni"

Avrebbe dovuto dare gli esami di terza media nelle stesse ore in cui è scomparsa, la 14enne trovata morta in un’area industriale abbandonata di Bergamo. Sconvolti gli alunni e genitori della scuola dove l’adolescente di origini ucraine era attesa per sostenere la prova orale, come testimoniato dal racconto del genitore di una compagna.

La testimonianza

"La conoscevo perché era amica di mia figlia, nella stessa classe, ieri aveva gli esami di terza media" ha raccontato il padre di una compagna ai microfoni di Pomeriggio Cinque.

"Da due giorni non tornava a casa e da lì sono state fatte le denunce e noi abbiamo fatto dei post sulla sparizione" ha testimoniato ancora l’uomo raccontando come la notizia del ritrovamento del corpo senza vita della 14enne sia uno "shock per tutti".

La fuga dalla guerra

La 14enne viveva in un Paese del Bergamasco con la nonna e uno zio, dopo essere scappata dalla guerra in Ucraina, dove tre anni fa aveva lasciato i genitori.

Nella serata di giovedì 26 giugno è stata trovata morta nell’area dell’ex fabbrica tessile Reggiani, una struttura dismessa diventata il luogo di ritrovo di diversi adolescenti, che anche la ragazza frequentava spesso.

Le indagini

La 14enne era scomparsa dalla serata di mercoledì, facendo scattare le ricerche dei parenti e gli appelli sui social dei genitori delle amiche.

Secondo quanto riportato da Ansa, nella mattina di giovedì lo zio avrebbe ricevuto un messaggio dalla nipote con scritto: "Non mi troverete mai più: vi voglio bene".

Proprio lo zio, insieme a un cugino, avrebbe pensato di cercare la nipote nell’area abbandonata, lanciando poi l’allarme al ritrovamento del corpo. Dai primi accertamenti risulta che la morte sia stata provocata dalla caduta dal tetto di un capannone dismesso.

La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi di reato di omicidio, ma si tratterebbe di una formalità per consentire l’autopsia. La pista principale sarebbe quella del gesto volontario, anche se gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, dalla caduta accidentale al coinvolgimento di altre persone.