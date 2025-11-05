Viktoria Peroni scomparsa da Montalcino vicino a Siena, gli occhiali della 20enne trovati vicino casa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Viktoria Peroni, studentessa di 20 anni di Montalcino, in provincia di Siena, è scomparsa dopo essersi allontanata da casa volontariamente senza cellulare. Vicino alla sua abitazione sarebbero stati ritrovati i suoi occhiali. Le ricerche si sono concentrate in una zona boschiva alle porte del comune toscano.

Ragazza 20enne scomparsa da Montalcino

Attorno all’ora di pranzo del 4 novembre la studentessa 20enne Viktoria Peroni sarebbe uscita dalla propria abitazione a Montalcino, in provincia di Siena, senza cellulare.

Da quel momento la ragazza è scomparsa. Le ricerche, durate tutta la notte e concentrate in una zona boschiva ai confini del Comune toscano, non hanno dato esito.

Vicino alla casa dove abita la 20enne sono stati ritrovati i suoi occhiali. Oltre a questo indizio, però, non ci sono ulteriori segnalazioni.

L’appello del Comune sui social

Lo stesso Comune di Montalcino ha diffuso un appello sui social network con una descrizione di quello che indossava Peroni al momento della sua scomparsa:

È alta 170 centimetri, indossa pantaloni grigi, zainetto beige, giacca nera con cappuccio, sneakers nere; i capelli sono castani chiari, a caschetto fino alle spalle, occhi celesti.

Il post prosegue specificando: “La Prefettura sta coordinando le ricerche condotte dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dai volontari della Protezione Civile, in azione anche i droni con gli infrarossi per le ricerche notturne e le unità cinofile”.

Le ricerche di Viktoria Peroni

Come detto anche nel comunicato del Comune, le ricerche stanno proseguendo in un’area piuttosto vasta nelle campagne vicino a Montalcino.

Sul posto è impegnato anche il personale Tas (Topografia applicata al soccorso), oltre a quello della polizia municipale e di circa 40 volontari delle associazioni del territorio.

Il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli, ha spiegato dopo un incontro in prefettura svoltosi nella giornata di oggi:

Abbiamo fatto il punto della situazione alla presenza del prefetto e dei vertici delle forze dell’ordine. Le ricerche continueranno senza sosta e su più fronti, sia sul piano operativo, con volontari, cani, droni e ogni mezzo disponibile, sia sul piano investigativo, per seguire eventuali altre piste che si stanno aprendo.