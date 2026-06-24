Villa Certosa dei Berlusconi venduta per 350 milioni agli Al Thani, ricchissima famiglia reale del Qatar

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe stata venduta a circa 350 milioni di euro Villa Certosa a Porto Rotondo, in Sardegna. La storica residenza dei Berlusconi sarebbe passata di mano alla famiglia Al Thani, dinastia reale che governa il Qatar. A gestire l’affare sarebbe stata la Constellation hotels holding Ltd Sca, società di investimenti con sede in Lussemburgo e vicina alla famiglia Al Thani per la gestione del patrimonio immobiliare in Europa e nel mondo. La conferma di una trattativa in fase avanzata è arrivata anche da Fininvest.

Villa Certosa venduta, la conferma di Fininvest

La notizia riportata da La Nuova Sardegna è stata confermata da Fininvest.

In una nota, pubblicata dall’ANSA, Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, “conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa”.

ANSA La ”due giorni” del 17 e 18 aprile 2008 a Villa Certosa, a Porto Rotondo, di Vladimir Putin e Silvio Berlusconi

Il valore dell’operazione sarebbe di circa 350 milioni di euro.

Negli ultimi anni si era parlato di una possibile vendita ma senza che ci fossero delle conferme.

La vendita di Villa Certosa

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, dietro l’operazione ci sarebbe Constellation Hotels Holding Ltd Sca, società di investimenti con sede in Lussemburgo.

Si tratterebbe del braccio immobiliare della famiglia qatariota Al Thani, in particolare dello sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex ministro degli Esteri ed ex primo ministro del Qatar.

Il nome della società sarebbe emerso durante l’esame di alcune osservazioni al Puc di Olbia.

In particolare, una pratica urbanistica protocollata il 6 marzo 2026 avrebbe riguardato un trasferimento di volumetrie collegato all’area di Villa Certosa.

Il valore di Villa Certosa

Villa Certosa è stata per anni una delle residenze più rappresentative della vita privata e politica di Silvio Berlusconi.

La proprietà si trova a Punta Lada, in una delle zone più esclusive di Porto Rotondo, ed è stata spesso al centro dell’attenzione pubblica.

La villa è nota per le sue dimensioni e per il parco che la circonda.

La residenza dovrebbe avere 126 stanze e un parco di circa 120 ettari.

Negli anni si è spesso parlato di un valore approssimativo di circa 500 milioni di euro.

Chi è la famiglia Al Thani e a quanto ammonterebbe il patrimonio

Gli Al Thani sono la famiglia reale del Qatar e governano il Paese da oltre 150 anni.

Il Qatar è uno degli Stati più ricchi al mondo grazie alle riserve di gas naturale e petrolio, che hanno consentito alla dinastia di costruire una rete internazionale di investimenti.

L’attuale emiro è Tamim bin Hamad Al Thani, salito al potere il 25 giugno 2013 dopo l’abdicazione del padre Hamad bin Khalifa Al Thani.

Secondo Money.it, il patrimonio personale di Tamim bin Hamad Al Thani sarebbe compreso tra 2 e 3 miliardi di dollari.

Il patrimonio complessivo della famiglia Al Thani sarebbe invece stimato intorno ai 335 miliardi di dollari.

A questo si aggiunge il peso della Qatar Investment Authority, il fondo sovrano qatariota, che gestisce asset superiori a 500 miliardi di dollari. Il fondo ha investito in società e immobili di primo piano a livello globale, tra cui Barclays, Harrods, Volkswagen, The Shard, Heathrow Airport e asset di lusso anche in Italia.

Perché Al Thani ha scelto la Sardegna

La possibile acquisizione di Villa Certosa si inserisce in una presenza già significativa del Qatar in Gallura e in Sardegna.

La famiglia e i soggetti finanziari legati al Paese hanno investito negli anni in asset strategici, dalla Costa Smeralda al Mater Olbia Hospital.

Una parte degli investimenti è passata anche attraverso lo sport e il turismo.

Qatar Sports Investments, per esempio, è nota per il controllo del Paris Saint-Germain, mentre la Qatar Investment Authority ha acquisito partecipazioni in gruppi e immobili di valore internazionale.