Villa di una pensionata di Torino nel mirino dei ladri, "venuti 14 volte, m'hanno fatto diventare razzista"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La villa di una pensionata di 65 anni che abita sulla collina di Torino è finita nel mirino dei ladri, che le hanno fatto visita ben quattordici volte negli ultimi anni. In nessuna di questa occasione, però, i malviventi sono usciti “a mani piene”. La donna si è sfogata: “Vivo in un incubo, alla fine mi hanno fatto diventare razzista”. La pensionata ha anche criticato il Sistema Giustizia italiano, che “scarcera praticamente subito chi viene sorpreso a rubare”.

Il caso della villa di una pensionata di Torino nel mirino dei ladri

Una pensionata di 65 anni che abita in una villa sulla collina di Torino ha raccontato le sue ripetute disavventure con i ladri al quotidiano La Stampa.

Le sue parole: “Da me i ladri sono venuti già quattordici volte negli ultimi anni, anche se non sono mai riusciti a portare via nulla. Spesso me li sono trovati davanti, addirittura sul balcone al terzo piano dove si erano arrampicati come ragni”.

La pensionata si è sfogata: “È stata un’esperienza tremenda, che non auguro a nessuno”. E poi: “Dire che vivo in un incubo, in una tensione continua, è riduttivo”.

Lo sfogo della pensionata di Torino: “Mi hanno fatto diventare razzista”

Il racconto della pensionata di Torino è proseguito così: “Una volta mi sono trovata un ladro in giardino e gli ho pure chiesto da dove arrivava. ‘Da Istanbul’ mi ha detto. Un’altra volta erano georgiani, un’altra romeni e poi albanesi. Alla fine mi hanno fatto diventare razzista“.

La donna ha attaccato il Sistema Giustizia: “Una volta i carabinieri ci hanno impiegato 50 minuti perché erano l’unica pattuglia, ma non ce l’ho con loro”, bensì “con il nostro Sistema Giustizia che scarcera praticamente subito chi viene sorpreso a rubare“.

Torino e i furti in casa: l’indice della criminalità 2025

In base alle classifiche 2025 stilate da Il Sole 24 Ore sulla base del cosiddetto Indice della criminalità delle città italiane, Torino si colloca al 28esimo posto nel ranking nazionale riguardante le rapine in abitazione.

Il dato di 3,8 denunce di rapine in abitazione ogni 100 mila abitanti che contraddistingue la città di Torino è superiore alla media italiana, pari a 2,8.