Villa Mussolini, società legata a Massano (ex MSI) ha offerto oltre 2 milioni per la residenza estiva del Duce

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Villa Mussolini, residenza di Riccione usata dal Duce negli anni Trenta per le vacanze estive di famiglia, potrebbe essere acquistata dalla David2 srl Torino, società legata a Massimo Massano, ex parlamentare dell’MSI. Da una ventina d’anni la dimora, che attualmente ospita mostre temporanee ed eventi culturali a rotazione, è gestita dal comune romagnolo.

Villa Mussolini, l’0fferta della società legata all’ex MSI Massimo Massano

L’offerta di David2 srl Torino, come riporta La Repubblica, sarebbe la proposta economica più vantaggiosa messa finora sul piatto. Sarebbe persino più alta di quella presentata dal comune di Riccione, che ha in gestione la Villa, dopo l’acquisizione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini nel 1997 e dopo la messa in vendita a fine 2025.

La residenza potrebbe essere trasformata in futuro in un centro espositivo dedicato al futurismo, al modernismo e alle arti applicate.

Tale operazione sarebbe possibile grazie a un fondo di dotazione della collezione torinese di Elena e Massimo Massano, classe 1950, ex deputato missino nel 1987 e poi nel 1992.

Massano è un imprenditore; è anche stato attivo nell’editoria, pubblicando il quotidiano torinese “CronacaQui”. La raccolta permanente a cui si è pensato sarebbe composta da opere di Umberto Boccioni e altri futuristi romagnoli come Mario Guido Dal Monte, Achille Lega, Giannetto Malmerendi.

Protagonisti della gara, proposta con una procedura al miglior offerente, sono stati tre soggetti: due privati e il Comune di Riccione. Le richieste di partecipazione dovevano essere fatte pervenire alla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini entro il 22 dicembre 2025.

Quando sono state aperte le buste, l’offerta più alta è risultata quella David2 srl Torino, che va oltre i 2 milioni di euro ed è molto più consistente di quella dell’amministrazione comunale, ferma a un 1 milione e 100mila. L’altra società privata in gara ha proposto una cifra sotto il milione di euro.

Come potrebbe essere utilizzata la residenza

Secondo quanto riferito dalla rivista di settore Finestre sull’Arte, la David2 srl potrebbe avvalersi, nella gestione culturale di Villa Mussolini, della consulenza di Enzo Biffi Gentili, storico, critico, scrittore e curatore di mostre.

La David2 srl avrebbe in progetto di “installare a Villa Mussolini una antenna futurista per riaccendere le luci su di un rapporto, quello tra il futurismo e la Romagna, che è stato poco approfondito”.

La società torinese potrebbe intervenire, per quel che riguarda l’eventuale esposizione permanente, in quattro settori: l’arredo, la ceramica, la grafica, la moda

Chi è Massimo Massano, ex deputato MSI

Massimo Massano, come riferito dal sito istituzionale della Camera dei Deputati, è nato a Mogadiscio il 10 settembre 1950 e ha conseguito la licenza media superiore a Torino, città in cui risiede da una vita..

Massano entrò in Parlamento nel 1987, tra le fila del Movimento Sociale Italiano. Venne rieletto nel 1992, restando al Montecitorio fino al 14 aprile 1994.

L’ex deputato è attivo come imprenditore ed editore.