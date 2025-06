Villa Pamphili, Anastasia Trofimova e Andromeda vive il 3 giugno e viste con Kaufmann dopo una lite al bar

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Stando alle ultime ricostruzioni degli investigatori dei Carabinieri, la 28enne Anastasia Trofimova, la donna morta a villa Pamphili il 7 giugno scorso, il 3 giugno era ancora viva e si trovava in uno Starbucks insieme a Francis Kaufmann, che venne coinvolto in una colluttazione con un altro cliente. Ma all’arrivo delle Forze dell’Ordine, la coppia era già andata via.

Villa Pamphili, Anastasia Trofimova viv il 3 giugno

Secondo una informativa dei Carabinieri trasmessa alla Procura di Roma, nuovi dettagli emersi nei giorni scorsi mostrano come Anastasia Trofimova e la figlia fossero vive il 3 giugno.

La donna e la bambina, ritrovate prive di vita a villa Pamphili nella giornata di sabato 7 giugno, si sarebbero trovate solo pochi giorni prima, insieme al presunto assassino Francis Kaufmann, in uno Starbucks di piazza San Silvestro.

Fonte foto: ANSA La zona di villa Pamphili dove Kaufmann avrebbe occultato i corpi di Anastasia Trofimova e della figlia

All’interno del locale, Kaufmann sarebbe stato vittima di un’aggressione da parte di un altro cliente, proprio davanti agli occhi della donna e della figlia. All’arrivo dei Carabinieri però, i tre erano già andati via, così come l’aggressore, che non è mai stato identificato.

Le identità di Francis Kaufmann

All’epoca dei fatti l’uomo che è stato poi arrestato si faceva chiamare Rexal Ford. Solo dopo l’arresto, avvenuto il 13 giugno sull’isola greca di Skiathos, si è cominciato a comprendere un po’ di più sull’identità dell’uomo, il cui vero nome è risultato essere Francis Charles Kaufmann.

Cittadino statunitense, Kaufmann ha viaggiato tra Italia, Malta e Grecia utilizzando diverse identità, come Rexal Ford, Matteo Capozzi o Daniel R. Foster.

Proprio questi numerosi alias sono al momento sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, dato che potrebbero essere considerati come parte di una strategia deliberata per eludere i controlli e agire indisturbato.

Il delitto di villa Pamphili

Il 7 giugno, a Villa Pamphili (Roma), sono stati rinvenuti i cadaveri di una donna di circa 30 anni e di una neonata di pochi mesi. Le analisi del DNA hanno confermato che si trattava di madre e figlia: la donna è stata identificata come Anastasia Trofimova, russa di 28 anni.

Il 13 giugno la polizia greca ha arrestato a Skiathos Francis Charles Kaufmann, 46enne di nazionalità statunitense, in possesso di un passaporto a nome Rexal Ford.

È accusato di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere; sostiene che la bambina fosse sua figlia, ma i test del DNA non lo confermano ancora.