Villa Pamphili, chiesta la perizia psichiatrica per Kaufmann dopo le frasi in aula: "I testimoni sono mafiosi"

Al via a Roma il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Sul banco degli imputati Francis Kaufmann, 47enne statunitense accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, di appena un anno, entrambe trovate morte nel giugno scorso tra i cespugli del parco romano. “Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi”, avrebbe detto l’uomo in aula. Il suo avvocato ha chiesto che venga disposta una perizia psichiatrica, mentre la procura si è opposta affermando che non ci sono i presupposti: spetterà ai giudici decidere.

Al via il processo per gli omicidi di Villa Pamphili

Si è aperto oggi, lunedì 2 febbraio, alla Corte d’Assise di Roma il processo a carico di Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di 14 mesi.

Mamma e figlia erano state trovate morte il 7 giugno scorso, in momenti diversi, nascosti tra i cespugli nel parco di Villa Pamphili a Roma.

Secondo l’accusa, Kaufmann avrebbe strangolato prima la donna e poi la bambina.

Nei suoi confronti la procura di Roma contesta i reati di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

Kaufmann in aula: “I testimoni sono tutti mafiosi”

Accompagnato dal suo difensore, Francis Kaufmann si è presentato in aula nella prima udienza del processo con il nome falso di Rexal Ford, che usava da diversi anni per spostarsi in vari Paesi del mondo.

“Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi“, avrebbe ripetuto più volte il 47enne californiano. Lo riporta Ansa.

La difesa chiede una perizia psichiatrica

L’avvocato di Kaufmann, Paolo Foti, ha chiesto che venga disposta una perizia psichiatrica per accertare la capacità del suo assistito di stare in giudizio.

Foti ha spiegato in aula che le condizioni mentali dell’imputato “negli ultimi mesi sono andate deteriorandosi in modo evidente”. “A mio modo di vedere – ha detto – non sono compatibili con lo stare in giudizio”.

La Procura di Roma si è opposta sostenendo che non ci sono i presupposti. Spetterà ai giudici decidere, “all’esito della acquisizione del diario clinico dell’imputato”.

I giudici hanno poi dato il via libera alla costituzione di parti civili dei genitori di Anastasia e di una serie di associazioni tra cui Differenza Donna, Telefono Rosa, Per Marta e per Tutte, Insieme a Marianna e Associazione Italiana vittime vulnerabile di reato.

La prossima udienza del processo si terrà lunedì 9 febbraio.

Il casting per la figlia dopo il femminicidio

Intanto, stando a quanto riportano la Repubblica e Il Messaggero, alcuni giorni dopo l’uccisione della compagna Anastasia Trofimova Kaufmann avrebbe cercato di contattare alcune agenzie di “baby modelling”.

Il 47enne, probabilmente alla ricerca di soldi per la fuga da Roma, cercava ingaggi pubblicitari per la figlia di 14 mesi. È quanto emerge dall’analisi del telefono dell’uomo.

“Al momento stiamo valutando diverse agenzie che vogliono metterla sotto contratto”, scriveva in chat con amici.

Cosa succede se l’imputato è incapace di intendere e volere?

In ambito penale, la capacità d’intendere e di volere coincide con l’imputabilità.

Secondo la legge, un imputato può essere condannato soltanto se ha le facoltà mentali che gli consentono di comprendere la realtà che lo circonda ed è cosciente delle proprie azioni.

Per questo, ad esempio, i minori di 14 anni non sono imputabili, in quanto ritenuti non in possesso degli strumenti adeguati per comprendere appieno le proprie azioni.

Per gli adulti l’incapacità di intendere e di volere – che può essere totale o parziale – deve essere dimostrata da una perizia psichiatrica durante il processo.

Se dichiarato incapace di intendere e di volere l’imputato non può essere condannato; se il vizio è solamente parziale, può essere condannato ma la pena è ridotta.