Villa Pamphili, Francis Kaufmann aveva chiesto 10 mila dollari per un altro film: spuntano le mail inedite

Pochi mesi prima del giallo di Villa Pamphili l’indagato Francis Kaufmann avrebbe tentato di ottenere un altro finanziamento per un altro film. A supportare questa novità sono alcune mail nelle quali Kaufmann, tramite un suo socio, comunicava con un produttore americano per il progetto di un film a tema LGBTQIA+ per il quale chiedeva un acconto di 10 mila dollari. Il produttore, nonostante le rassicurazioni dei due soci, aveva respinto la proposta.

L’altro film di Francis Kaufmann

L’indiscrezione arriva dal Corriere della Sera. Secondo il quotidiano Kaufmann, indagato per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, dopo aver ottenuto il finanziamento per l’inesistente Stelle della Notte avrebbe tentato di ottenere altri fondi per un altro film.

Nello specifico il Corriere fa riferimento a una serie di mail, l’ultima delle quali inviata il 17 marzo 2025 da Kaufmann sotto il falso nome di Rexal Ford a un produttore americano.

Il 17 marzo Kaufmann/Ford scriveva: “Salve. Faremo tutto: finanziamento sicuro, cast sicuro, tutti gli elementi necessari per portare la sceneggiatura in produzione, compresi budget, equipaggi, luoghi e via discorrendo”. Come anticipato, quella del 17 marzo sarebbe solo l’ultima di una serie di mail inviate a vari produttori e registi (alcuni dei quali italiani) e tramite le quali Kaufmann/Ford e il suo socio, Arthur R., avrebbero tentato di presentare un loro progetto cinematografico, l’ennesimo.

Il primo a contattare i vari professionisti dell’intrattenimento sarebbe stato proprio Arthur, che a una casa di produzione americana aveva inviato la sceneggiatura del film con la richiesta di “un acconto di 10 mila dollari” per la quale, scriveva, il destinatario avrebbe dovuto prendere contatto con “Rex”, ovvero Rexal Ford.

Il film a tema LGBTQIA+

La sceneggiatura inviata da Arthur G. alla casa di produzione americana raccontava la storia di “una timida ragazza pakistana“, Ranrha, beneficiaria di una borsa di studio per studiare in Inghilterra. Arrivata nel Regno Unito la protagonista si innamorava di una ragazza. La protagonista, tuttavia, proveniva da “una famiglia religiosa conservatrice Pakhtun” non disposta ad accettare la sua omosessualità.

“Deve combattere con se stessa, con la sua famiglia. E Sina deve soffrire molto a causa del comportamento aberrante di Ranrha”, scriveva Arthur G. nella sua sceneggiatura. La casa produttrice avrebbe dunque chiesto più dettagli, e a questo punto il socio aveva passato il testimone a Rexal Ford. In questa fase era arrivata la richiesta di denaro.

La richiesta di 10 mila dollari

Prima di passare la conversazione al sedicente Ford, Arthur G. avrebbe avviato il discorso sulla richiesta di denaro. Le sue parole: “Siamo in grado di offrire servizi di produzione se avete un acconto di 10.000 dollari” con la promessa di “portare a compimento questo progetto, idealmente in un ciclo di 12 mesi” ma con una clausola: “purtroppo non possiamo accettare progetti senza pagamento anticipato. Siamo molto impegnati“.

Ad esempio, Arthur G. scriveva che il suo socio Rexal Ford in quel periodo stava “producendo un film in Nuova Zelanda”. Ecco, dunque, l’entrata in scena di Kaufmann/Ford, che il 17 marzo prometteva: “Faremo tutto: finanziamento sicuro, cast sicuro, tutti gli elementi necessari per portare la sceneggiatura in produzione, compresi budget, equipaggi, luoghi e via discorrendo”. Il produttore americano, infine, aveva declinato la richiesta spiegando che il finanziamento non poteva partire senza garanzie.

A proposito, invece, del finanziamento ottenuto in Italia per il film Stelle della Notte, recentemente Giorgia Meloni è intervenuta sul tax credit del valore 863 mila euro ottenuto da Kaufmann per la realizzazione del suo film fantasma. La premier, dal palco del Forum Masseria di Bruno Vespa, ha promesso di “mettere la parola fine a sprechi, anomalie e irregolarità”.

Meloni ha ricordato che “questo sistema negli anni ha generato delle vere e proprie truffe, ha costruito un meccanismo distorto che consentiva di finanziare con milioni di euro delle tasse dei cittadini, film che poi alla prova dei fatti nelle sale guadagnavano poche decine di migliaia di euro, ma intanto avevano pagato cachet milionari a registi ed attori”.