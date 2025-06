Villa Pamphili, Francis Kaufmann ha depistato le indagini sulla morte della donna e della bimba

Francis Kaufmann, vero nome di Rexal Ford, 46enne americano accusato di aver ucciso la figlia di pochi mesi e di aver occultato il cadavere della moglie a Villa Pamphili, ha cercato di sviare le indagini. Il depistaggio è uno degli elementi del quadro criminoso fatto dal gip di Roma, con cui è stato disposto il carcere per il californiano. Nell’ordinanza emerge, inoltre, come negli Usa l’uomo fosse stato arrestato già cinque volte.

Il depistaggio su Villa Pamphili

Come spiegato dalla giudice per le indagini preliminari Flavia Costantini, nel disporre la misura di custodia cautelare per pericolo di reiterazione, Kaufmann ha dimostrato di “non essere in grado di controllare gli impulsi violenti verso soggetti estranei e indifesi come una bambina di, verosimilmente, neanche un anno”.

Il gip ha sottolineato infatti che l’estrema pericolosità dell’uomo è manifestata dall'”efferatezza” insita nell’atto dello strangolamento della neonata, con ogni probabilità sua figlia.

Fonte foto: ANSA

Investigatori al lavoro sul luogo del ritrovamento dei cadaveri a Villa Pamphili

L’ordinanza del gip

“L’indagato ha dimostrato un’elevata capacità criminale – ha sottolineato il gip in un passaggio dell’ordinanza – ed una pervicace volontà a portare a compimento il suo intento criminoso, avendo perlomeno assistito senza richiedere alcun intervento alla morte della compagna, poi occultandone il corpo e disfacendosi dei vestiti in modo da rendere più difficoltosi sia il ritrovamento del cadavere, sia l’identificazione della donna con il chiaro intento di depistare le indagini“. Forse ti può interessare Madre e figlia morte a Villa Pamphili, erano passate da Malta e Russia con Rexal Ford prima di arrivare a Roma Rexal Ford, di cui si sta verificando il nome esatto, con la donna e la bimba morte a villa Pamphili, sarebbe passato per la Russia e per Malta

Nelle 10 pagine dell’atto, il giudice evidenzia che oltre al depistaggio e all’occultamento del cadavere della donna, al momento non è possibile escludere che il 46enne possa essere responsabile di un duplice omicidio, visto che l’autopsia sul corpo della moglie è ancora in corso: dai primi accertamenti il decesso è stato attribuito a cause naturali, ma gli esami approfonditi potrebbero rivelare una morte violenta.

Alla luce del ritrovamento del corpo della neonata senza vestiti tra i cespugli di Villa Pamphili, il gip evidenzia il tentativo di Francis Kaufmann di “eludere qualsiasi coinvolgimento nella vicenda” spogliando la bambina, prima di darsi alla fuga in Grecia. “Tant’è che l’uomo non ha denunciato la scomparsa né della compagna né della bambina” scrive ancora la giudice.

Francis Kaufmann arrestato 5 volte negli Usa

Dall’ordinanza emergono, infine, i precedenti per violenza domestica e aggressione a carico di Francis Kaufmann, che negli Stati Uniti era finito in manette già cinque volte.

“Da interlocuzioni intercorse con il personale FBI in servizio presso l’ambasciata americana – si legge nell’atto – è emerso che Ford (alias di Francis Kaufmann) ha circa cinque arresti precedenti per violenza domestica e aggressioni. Ha scontato 120 giorni di carcere per aggressione con arma letale che ha causato gravi lesioni fisiche”.