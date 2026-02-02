Villa Pamphili, Francis Kaufmann irriconoscibile in aula si presenta come "Rexal Ford" per il processo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Mi chiamo Rexal Ford“, così Francis Kaufmann si presenta alla corte nel giorno della prima udienza sui fatti di villa Pamphili, il polmone verde di Roma in cui nell’estate 2025 sono stati trovati i corpi di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda. In aula Kaufmann è arrivato con la testa rasata. “Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi“, ha detto poi l’imputato.

Francis Kaufmann si presenta in aula come Rexal Ford

Dentro La Notizia il 2 febbraio ha mostrato alcune immagini di Francis Kaufmann arrivato in aula, davanti alla Corte d’Assise di Roma, per la prima udienza del processo per la morte di Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda.

“Se ci dice cortesemente nome e cognome, quando e dove è nato”, lo incalza la presidente della corte. Kaufmann risponde: “Buongiorno, Rexal Ford”.

Come noto, Rexal Ford è uno dei tanti pseudonimi usati da Kaufmann prima del suo arresto, quando si spacciava per un affermato regista.

In aula è arrivato visibilmente cambiato: un maglione nero, lo sguardo distaccato e “poco lucido” – rivelano da Dentro La Notizia – e la testa rasata.

Le risate e i discorsi senza senso

Le telecamere Rai hanno raggiunto Paolo Foti a margine dell’udienza. Il legale, che rappresenta la difesa di Francis Kaufmann, fa notare che in aula si è ritrovato a “parlottare con lui” a proposito di “discorsi che non hanno nulla a che vedere con questo processo” e “campati in aria”.

Il pubblico ministero, che rappresenta l’accusa, ha fatto notare come il quadro psichico dell’imputato risulti compromesso a seguito della detenzione, ma non altrettanto compromessa è la sua capacità di intendere e volere. Sarebbe stato visto anche ridere in aula, Kaufmann, come rivelato dal Tg1.

La richiesta di una perizia psichiatrica

La sua difesa ha chiesto inoltre una perizia psichiatrica che stabilisca se Kaufmann sia nelle condizioni idonee ad essere sottoposto a giudizio.

In aula, infatti, Kaufmann ha ripetuto un adagio che già aveva condiviso con gli inquirenti nel momento dell’arresto: “Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi”.

La tragedia di Villa Pamphili

Il giallo è iniziato il 7 giugno 2025, quando i corpi di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda sono stati ritrovati a metri di distanza, nascosti tra i cespugli del parco di Villa Pamphili.

I due corpi erano privi di indumenti e documenti, e per risalire all’identità della donna la Procura aveva diffuso le immagini dei tatuaggi, riconosciuti poi dalla madre, in Russia, che da tempo non aveva notizie della figlia. Dopo aver raccolto testimonianze e visionato diversi filmati dalle videocamere del centro di Roma, gli investigatori hanno scoperto che dietro quelle morti si nascondeva un uomo, un americano, appena fuggito in Grecia. Lì Kaufmann è stato catturato e non ha mai confessato il suo coinvolgimento nei fatti.