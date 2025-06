Villa Pamphili, Francis Kaufmann nega ai pm di aver ucciso Anastasia Trofimova e la figlia: "Sono innocente"

Francis Kaufmann si dichiara innocente. In videocollegamento dalla Grecia con i pm, il 46enne statunitense ha negato di avere commesso il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di cui è accusato. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, nell’ambito dell’atto istruttorio richiesto dalla procura di Roma, alla vigilia dell’udienza sulla richiesta di estradizione fatta dalle autorità italiane.

Le parole di Francis Kaufmann

“Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano” è stata questa l’affermazione di Francis Kaufmann in videochiamata con i pm di Roma dal tribunale di Larissa, dove si trova in carcere da circa due settimane.

Il 46enne americano non ha dunque risposto alle domande dei magistrati, alla presenza anche di un giudice istruttore greco, nel corso dell’atto chiesto da Piazzale Clodio con un Ordine europeo di indagine (Oei).

I rilievi della polizia scientifica a Villa Pamphili, nel luogo del ritrovamento dei corpi di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda

L’omicidio di Anastasia Trofimova

Kaufmann ha negato quindi di aver ucciso sia la figlia di 11 mesi Andromeda sia Anastasia Trofimova, che secondo gli ultimi accertamenti potrebbe essere morta per strangolamento.

Dai primi esami del cadavere della 28enne russa, originaria della città di Omsk, in Siberia, non erano emersi segni di violenza, ma secondo le ultime indiscrezioni sull’autopsia riportate dal Corriere della Sera, sulla carotide della donna sarebbero stati rilevati lievi segni di pressione.

Si tratterebbe di elementi quasi impercettibili, complicati dallo stato di decomposizione in cui è stato trovato il corpo, che non permettono di trarre conclusioni dagli accertamenti autoptici realizzati finora, rendendo quindi necessaria un’ulteriore consulenza.

Le indagini su Villa Pamphili

Per fare chiarezza sulle cause della morte sono attesi per luglio i risultati degli esami istologici sul corpo della 28enne disposti dalla procura.

Dagli ultimi riscontri sulle indagini è emerso come, prima del ritrovamento dei corpi, Kaufmann abbia dormito per circa 15 giorni insieme alla compagna e alla figlia in un giaciglio nascosto tra gli oleandri di Villa Pamphili: ogni giorno uscivano dal parco per lavarsi e cercare cibo nei pressi del mercato di San Silverio.

Come riportato da La Presse, in una caffetteria Starbucks nella piazza della zona, il 46enne sarebbe rimasto coinvolto in una lite tra il 3 e il 4 giugno, prima di spegnere definitivamente il telefono e della scomparsa della 28enne russa.

Attesa per la giornata di giovedì 26 giugno l’udienza davanti alla Corte d’Appello greca, nella quale sarà esaminata la richiesta di estradizione avanzata dalle autorità italiane, che potrebbe dare un’accelerazione decisiva sulle indagini.