Villa Pamphili, gli Usa voltano le spalle a Kaufmann sull'estradizione dopo la decisione della Grecia

No all’estradizione negli Stati Uniti per Francis Kaufmann. Dopo che la Corte d’Appello greca ha dato il via libera al trasferimento in Italia del 46enne accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, da Washington non è arrivata la richiesta di rimpatrio tanto attesa dall’americano.

Nessun rimpatrio negli Usa

Il tribunale di Larissa, dove il 46enne è detenuto dopo l’arresto in Grecia, ha dato parere positivo alla richiesta di estradizione di Kaufmann presentata dalle autorità italiane.

Sin dai primi momenti del fermo, il californiano ha chiesto di parlare con il consolato americano e l’estradizione nel suo Paese, che però non è stata richiesta dagli Stati Uniti.

ANSA

Rilievi della polizia scientifica a Villa Pamphili

Il ricorso contro l’estradizione

In ogni caso, secondo quanto riportato da Il Messaggero, anche in caso di rogatoria dagli Usa, il mandato di arresto europeo avrebbe la priorità, come previsto dalla “Decisione quadro del Consiglio europeo sul Mae”, ma anche per una questione temporale, dato che l’Italia ha presentato per prima la richiesta di estradizione e avrebbe per questo la precedenza.

Anche se Kaufmann dovesse opporsi alla decisione della Corte d’Appello di Larissa di fronte alla Suprema corte greca, l’assenza di una richiesta di rimpatrio negli Usa concorrerebbe al respingimento del ricorso.

L’interrogatorio di Kaufmann su Villa Pamphili

Secondo quanto previsto dalle procedure, gli agenti di polizia italiani, coordinati dall’ufficio Sirene, devono prelevare lo statunitense in Grecia entro 10 giorni dall’accoglimento della richiesta di estradizione.

Kaufmann potrebbe dunque fare ritorno in Italia per essere interrogato dai pm di Roma entro 7-8 giorni.

Se il 46enne decidesse di avvalersi del principio di specialità, come spesso fanno gli estradanti, non potrà essere sottoposto a restrizione della libertà personale “per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa”: potrà quindi essere arrestato per l’accusa di duplice omicidio nei confronti di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, ma non per l’eventuale ipotesi di truffa per il finanziamento da 863mila euro richiesto e ottenuto dal ministero della Cultura italiano per il fantomatico progetto del film “Stelle della notte”.