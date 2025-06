Villa Pamphili, Grecia dà via libera all'estradizione di Kaufmann in italia: la decisione e i prossimi passi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Risposta positiva dalla Corte d’Appello greca alla richiesta delle autorità italiane di effettuare l’estradizione dell’americano 46enne Francis Kaufmann, fermato in Grecia. L’uomo è accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. I corpi delle due vittime erano stati rinvenuti lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. Kauffman era stato arrestato pochi giorni dopo in un ostello a Skiathos. L’uomo può fare appello contro la decisione di estradizione.

Villa Pamphili, estradizione di Kaufmann dalla Grecia: quando arriverà in Italia

L’estradizione potrebbe essere effettuata entro pochi giorni. Kauffman sarà interrogato non appena sbarcherà in Italia. Su di lui pende l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Secondo quanto riferisce l’ANSA, il 46enne dovrebbe giungere entro la prossima settimana in Italia. Si presume che dovrebbe arrivare entro 7-8 giorni, a patto che non ricorra contro l’ok della Corte d’Appello di Larissa alla sua estradizione.

Ministero della Cultura, sequestrati i documenti del film

Nel frattempo, negli uffici della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura (Mic), sono stati acquisiti durante la mattinata di venerdì 27 giugno i documenti inerenti ai fondi, pari a 863mila euro in forma di tax credit, ottenuti da Kauffman.

L’erogazione è stata eseguita per la realizzazione di un film. Tutta la documentazione è stata sequestrata dalla polizia giudiziaria. I pm della Procura di Roma hanno dato mandato alla polizia di entrare in possesso della documentazione relativa al film mai distribuito.

Ricerche nel Tevere

Proseguono le ricerche nel Tevere degli effetti personali di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda. Si stanno setacciando anche le banchine del fiume.

Al lavoro i sommozzatori che stanno scandagliando con particolare attenzione la zona intorno a Ponte Garibaldi: proprio in quel posto, nella vicina largo Argentina, Kaufmann, è stato notato lo scorso 10 giugno con un trolley, oggetto che non aveva più con sé quando si è poi recato in aeroporto.

Intanto gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, hanno ascoltato il proprietario di una casa a Campo de’ Fiori dove l’americano ha soggiornato ad aprile con la compagna e la figlia.

L’uomo avrebbe riferito di essere stato truffato da Kaufmann che, dopo aver versato un acconto, se ne è andato senza saldare l’intero importo pattuito.

L’americano si professa innocente

L’americano, nelle scorse ore, davanti ai magistrati greci e italiani in videocollegamento da piazzale Clodio insieme agli investigatori della Squadra Mobile, è rimasto in silenzio innanzi alle domande. Si è limitato a professarsi innocente.

Ora si attendono i risultati degli esami istologici, disposti dalla Procura in seguito all’autopsia effettuata nell’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica, che serviranno a chiarire le cause del decesso di Andromeda e Anastasia.

Si sospetta che la donna sia stata soffocata.