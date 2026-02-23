Villa Pamphili, i dettagli macabri del medico legale su Anastasia e Andromeda: la bimba non mangiava da giorni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda sono state strangolate. Dagli esami tossicologici è emerso che la donna, inoltre, aveva in corpo una quantità d’alcol tale da inibire ogni tentativo di difesa. La bambina, infine, non mangiava da giorni. È quanto riferiscono i medici legali del Policlinico Gemelli al pm Antonio Verde nell’aula della Prima Corte d’Assise dove si sta svolgendo il processo per gli omicidi di Villa Pamphili che vede come unico imputato Francis Kaufmann.

La piccola Andromeda non mangiava da giorni

In un attimo si ritorna a quel 7 giugno 2025, quando nel polmone verde di Villa Pamphili sono stati rinvenuti i corpi di Andromeda e Anastasia Trofimova. Il primo cadavere restituito alla luce è stato quello della bambina, che giaceva a pancia in giù e presentava diverse escoriazioni.

Presso l’aula della Prima Corte d’Assise di Roma, dove è in corso il processo contro Francis Kaufmann imputato per il duplice omicidio di Villa Pamphili, è stato ascoltato il primo medico che ha effettuato l’ispezione cadaverica sui due corpi.

Secondo i medici legali del Policlinico Gemelli la piccola, proprio come la madre Anastasia, è stata strangolata e dall’esame del suo stomaco è emerso che la piccola non mangiava da giorni.

La piccola sarebbe morta tra le 24 e le 35 ore prima del ritrovamento del suo corpicino senza vita, e non si esclude che sia stata uccisa la sera del 6 giugno, un giorno prima della macabra scoperta.

Anastasia Trofimova non poteva difendersi per via dell’alcol

Come anticipato, sia Andromeda che la madre Anastasia sono state strangolate. Il corpo di Anastasia era stato trovato poche ore dopo quello della figlia, e giaceva nudo e parzialmente coperto da un telo di plastica. Ansa sottolinea come il caldo estivo e il dettaglio del telo di plastica abbiano accelerato il decorso della putrefazione, che “maschera ma non cancella“, precisa uno dei medici legali ascoltati dal pm Antonio Verde nell’aula della Prima Corte d’Assise.

Anastasia potrebbe essere stata uccisa tra il 3 e il 5 giugno, dunque tra i 4 e i 2 giorni prima del suo ritrovamento a Villa Pamphili. Secondo l’autopsia la donna non soffriva di patologie pregresse e soprattutto prima di morire aveva nel corpo una quantità d’alcol tale da inibire ogni tentativo di difesa. Non sarebbe stata in grado di difendersi dall’aggressione, dunque.

Il processo a Francis Kaufmann per Villa Pamphili

L’avvocato di Francis Kaufmann, Paolo Foti, ha chiesto per il suo assistito una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di essere posto a giudizio.

A questa richiesta – ricorda Ansa – si è opposta la Procura, che all’imputato contesta il duplice omicidio con diverse aggravanti: la minorata difesa, la relazione affettiva con le vittime e l’occultamento del cadavere.